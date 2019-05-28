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رقم الخبر: 254213 تاريخ النشر: أيار 28, 2019 الوقت: 14:40 الاقسام: ثقافة وفن  
وفاة عميد المدبلجين الإيرانيين "برويز بهرام"

وفاة عميد المدبلجين الإيرانيين "برويز بهرام"

رحل صباح امس الاثنين 27 مايو أيار 2019 برويز بهرام أحد أعمدة الدبلجة في إيران وذلك في الـ86 من العمر.

وكان بهرام قد أتم دراسة الحقوق القضائية، كما عمل فترة في هذا المجال.

وبدأ بهرام العمل في مجال الدبلجة في بدايات شبابه، وتكلم على أدوار صعبة وشهيرة كـ جان والجان في «البؤساء» و«عطيل» في مسرحية شكسبير و«دانتون» في فيلم آندري وايدا، كما تكلم على أدوار ممثلين كبار أمثال لورنس أوليفيه وأورسون ويلز وإيف مونتان وآنتوني هوبكينز وكيرك دوغلاس وغيرهم. 

واشتهر برويز بهرام في عقد الثمانينات من القرن الماضي لدى الشارع العام الإيراني بصوته على مسلسل «طريق الحرير» الوثائقي.

وأعد المخرج بابك مينائي فيلما وثائقيا عن حياة برويز بهرام تحت عنوان «راوي طريق الحرير».

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ اي فيلم
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