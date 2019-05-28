تحدث المخرج الإيراني علي عطشاني عن العروض الدولية لفيلميه السينمائيين «الفردوس» (بارادايس) و«الولادة الأولى» (اولين تولد) في دور العرض الامريكية والاوروبية.

وقال عطشاني ان «الفرودس» يواصل عرضه حاليا في مختلف المدن الامريكية الى جانب عرضه في السويد وباقي الدول الاوروبية.

واضاف: كذلك يعرض «الولادة الأولى» في بريطانيا وبعدها سوف يعرض في الهند والنرويج وتركيا وامريكا الشمالية.

«الفردوس» يتناول قصة رجل دين وهو الشخصية الرئيسية في الفيلم، بوصفه رجلا ذكيا ومحبوبا وعصريا ويؤدي رسالته الدينية كما يجب.

اما «الولادة الاولى» فيروي قصة زوجين دخلا حياتهما الزوجية مؤخراً والزوج هو «بن» المولود في إيران والذي يعيش في أمريكا، وزوجته الأمريكية «کيت»، يعيشان في كاليفورنيا.

يذكر أن «الولادة الاولى» هو العمل السينمائي المشترك الأول بين السينما الايرانية وسينما هوليوود.