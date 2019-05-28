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رقم الخبر: 254212 تاريخ النشر: أيار 28, 2019 الوقت: 14:40 الاقسام: ثقافة وفن  
«الفردوس» و«الولادة الأولى» يواصلان عروضهما في امريكا واوروبا

«الفردوس» و«الولادة الأولى» يواصلان عروضهما في امريكا واوروبا

تحدث المخرج الإيراني علي عطشاني عن العروض الدولية لفيلميه السينمائيين «الفردوس» (بارادايس) و«الولادة الأولى» (اولين تولد) في دور العرض الامريكية والاوروبية.

وقال عطشاني ان «الفرودس» يواصل عرضه حاليا في مختلف المدن الامريكية الى جانب عرضه في السويد وباقي الدول الاوروبية.

واضاف: كذلك يعرض «الولادة الأولى» في بريطانيا وبعدها سوف يعرض في الهند والنرويج وتركيا وامريكا الشمالية.

«الفردوس» يتناول قصة رجل دين وهو الشخصية الرئيسية في الفيلم، بوصفه رجلا ذكيا ومحبوبا وعصريا ويؤدي رسالته الدينية كما يجب.

اما «الولادة الاولى» فيروي قصة زوجين دخلا حياتهما الزوجية مؤخراً والزوج هو «بن» المولود في إيران والذي يعيش في أمريكا، وزوجته الأمريكية «کيت»، يعيشان في كاليفورنيا.

يذكر أن «الولادة الاولى» هو العمل السينمائي المشترك الأول بين السينما الايرانية وسينما هوليوود.

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ اي فيلم
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