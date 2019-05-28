اشار مدیر مركز كاسكاد التعلیمي والثقافي في ارمينيا جرجریك أبراهامیان الی افتتاح صفوف تعلیم اللغة الفارسیة في مدرسة ایكستان في محافظة أرارات والاقبال الواسع للتلامذة لتعلم اللغة الفارسیة وقال ان اكثر من ۳۰ تلمیذا یتعلمون اللغة الفارسیة في هذه المدرسة.

واكد سفیر الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة لدی ارمينيا خلال اللقاء مع مسؤولي مدرسة أیكستان بمحافظة أرارات ومدیر مركز اللغة الفارسية، في هذا البلد، علی دعم ایران لتعلم اللغة الفارسیة في ارمينيا واعتبر تعلیم اللغة الفارسیة يسهم في التقارب بين الشعبین وتنمیة علاقات البلدین.

وافادت السفارة الایرانیة في یریفان ان كاظم سجادي اعتبر خلال اللقاء مع مسؤولي وطلبة اللغة الفارسیة الذي جری في السفارة الایرانیة في یریفان، تعلیم اللغة الفارسیة في ارمینیا بانه سیؤدي الی تنمیة السیاحة وارتقاء مستوی التعاون العلمي - الاقتصادي وتعزیز الثقافة الایرانیة في ارمینیا.

ووصف السفیر الایراني الاواصر التاریخیة والحضاریة المشتركة بین الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة وارمینیا بانها قویة وقال ان ایران وارمینیا تقفان دوماً جنبا الی جنب وتدعمان مواقف احدهما الاخر في شتی المراحل.