حقّق القارئ الايراني «محمد مجتبى بيكي» المركز الخامس في فرع التلاوة في المسابقة الدولية السابعة لحفظ القرآن الكريم وحُسن التلاوة في تركيا.

أعلن ذلك رئيس وفد المركز الوطني لعلوم القرآن التابع لديوان الوقف الشيعي في العراق، الاستاذ القارئ علي عبد الستار الخفاجي، أنه تم اعلان النتائج النهائية للمسابقة الدولية السابعة في حفظ القرآن الكريم وحسن التلاوة في تركيا.

وذكر الاستاذ القارئ علي عبد الستار الخفاجي أن النتائج أعلنت بحضور رئيس جمهورية تركيا ورئيس الشؤون الدينية وشخصيات سياسية ودينية وبعد حفل الختام أعلنت النتائج وكانت كالآتي:

المرتبة الاولى: سيامسوري فردوس من إندونيسيا، المرتبة الثانية: عبدالرحمن بوزان من تركيا، المرتبة الثالثة: أحمد البشير عبدالله زريبا من ليبيا، المرتبة الرابعة: عبدالله زهير الحسيني من العراق، المرتبة الخامسة: محمد مجتبى بيكي من ايران.

وقد أكد رئيس الوفد أن من بين ثمانية وستين دولة حقق العراق المرتبة الرابعة عن طريق القارئ عبد الله زهير الحسيني والذي تم ترشيحه عن طريق المركز الوطني لعلوم القرآن بعد ان نال المركز الرابع في مسابقة النخبة الوطنية الحادية عشرة التي اقامها المركز مؤخراً.

جدير بالذكر أن التصفيات التمهيدية للمسابقة القرآنية الدولية السابعة في تركيا انطلقت الاثنين الماضي 21 مايو الجاري في فندق «لازوني» بمدينة «اسطنبول» التركية، وذلك بمشاركة 128 متسابقاً من 68 دولة من أنحاء العالم وفي فرعي حفظ القرآن كاملاً وتلاوته، وأقيمت التصفيات النهائية للمسابقة يوم الجمعة 24 مايو الجاري في جامع «تشامليجا» في منطقة «أسكدار» بمدينة «اسطنبول» التركية.

جدير بالذكر أنه مثّل الجمهورية الاسلامية الايرانية في فرع التلاوة بهذه الدورة من المسابقة القارئ «مجتبى محمد بيكي» كما مثّل إیران في فرع حفظ القرآن كاملاً «سعيد شاهرخي».