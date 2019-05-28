  • الثلاثاء ٢٣ رمضان ١٤٤٠
  • الثلاثاء , مايو 28, 2019
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 254206 تاريخ النشر: أيار 28, 2019 الوقت: 14:26 الاقسام: منوعات  
خضعت لعملية تجميل لحاجبيها.. فخرجت «بأربعة حواجب»

خضعت لعملية تجميل لحاجبيها.. فخرجت «بأربعة حواجب»

غمرت جامي ليدبيتر (42 سنة) السعادة، عندما قدمت لها بناتها الثلاثة قسيمة مخفضة التكاليف، للحصول على وشم للحواجب بشكل دائم، إذ إنها ولدت دون حواجب.

إلا أن سعادة الأم لم تدم طويلا بعد أن خضعت لعلمية الوشم، إذ تفاجأت بأنها حصلت على أربعة حواجب بدل اثنين فوق عينيها، الأمر الذي صدمها بشكل كبير، وفق ما ذكرت صحيفة «صن» البريطانية.

وقالت ليدبيتر إنها كانت محرجة للغاية من مقابلة الناس، وكانت لا تغادر منزلها في مدينة كانساس سيتي في ولاية ميسوري بالولايات المتحدة، خشية السخرية منها.

وأجرت ليدبيتر عملية الوشم لحاجبيها بقيمة 250 دولارا أميركيا، إلا أن هذه لم تكن المصيبة وحدها، إذ المرأة كانت ضحية طبيب هاوٍ على ما يبدو في عمليات التجميل.

وقالت: «لا أتمنى حدوث ما جرى لي لأسوأ أعدائي. لقد تدمرت نفسيتي على نحو كبير. كان الأمر صعبا للغاية».

وعلى ما يبدو فإن ليدبيتر خضعت للعلاج بتقنية تتضمن رسم الحواجب باستخدام إبر صغيرة أو شفرة صغيرة، لكن هذه الممارسة غير مرخصة لمن هم في حالتها.

وقال: «لقد شعرت بالفزع الشديد من نتائج العملية التجميلية. لقد كانت مؤلمة جدا»، وأضافت: «حاولت أن أتمالك نفسي لكني لم أستطع تحمل ما جرى».

وحاولت ليدبيتر أكثر من مرة إخفاء حاجبيها بالمكياج، لكن محاولاتها لم تنجح.

وتم إحالة ليدبيتر في نهاية المطاف إلى كارا جوتيريز، وهي مختصة وشوم مرخصة، ولها صالون مجهز بكل المعدات اللازمة لإجراء مثل هذه العمليات التجميلية.

 

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/ وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 22/8547 sec