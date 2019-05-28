قال سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في فرنسا، ان الأسلحة النووية لم تدرج قط في العقيدة الدفاعية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، وهذا ما أكدته الوكالة الدولية للطاقة الذرية عدة مرات، بالإضافة إلى فتوى قائد الثورة الإسلامية بتحريم الاسلحة النووية.

واضاف "بهرام قاسمي"، في مؤتمر "تخفيف حدة التوتر في الخليج الفارسي" الذي عقد يوم أمس الاثنين في مجلس الشيوخ الفرنسي، أن الأسلحة النووية لم تدرج أبدا في استراتيجية إيران الدفاع وهذه القضية، بالإضافة إلى توثيقها بفتوى قائد الثورة، أكدتهاالوكالة الدولية للطاقة الذرية 14 مرة بعد الاتفاق النووي ونتيجة تنفيذ ايران لتعهداتها.

وأكد السفير الإيراني أن الاستخدام السلمي للعلوم النووية والذي ادرج في الاتفاق النووي، من حقوق إيران البديهية وموضوع واضح تماما وشفاف.

وصرح قاسمي ان إيران كانت ولازالت مستعدة للحوار وحل سوء التفاهم مع بعض دول الخليج الفارسي. الآخرون لم يستجبوا لدعوة إيران الحميدة لتخفيف التوتر والسعي إلى توطيد السلام والاستقرار في المنطقة. إيران كررت مرارا وتكرارا على مر السنين أنها مستعدة لإبرام معاهدة عدم الاعتداء والعدوان مع هذه الدول من أجل بناء الثقة والمساعدة في تخفيف المخاوف التي يسببها الآخرون.

وتابع الدبلوماسي الإيراني: يمكن تحقيق السلام والأمن والاستقرار في المنطقة عندما يتطابق مع الواقع والذي يأخذ بنظر الاعتبار مصالح جميع دول الخليج الفارسي.