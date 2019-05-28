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رقم الخبر: 254199 تاريخ النشر: أيار 28, 2019 الوقت: 13:53 الاقسام: رياضة  
ايران تشارك في بطولة آسيا بالشطرنج للرجال والسيدات
التي ستجرى في الصين الشهر القادم ..

ايران تشارك في بطولة آسيا بالشطرنج للرجال والسيدات

اعلن اتحاد الشطرنج الايراني اسماء اللاعبين واللاعبات الذين سيمثلون ايران في بطولة آسيا بالشطرنج والتي ستجرى في مدينة زينغ تاي بالصين، والتي تبعد 400 كم جنوب بكين.

حيث ستبدأ هذه المنافسات في السادس من حزيران القادم وتستمر لمدة عشرة ايام، وستكون المسابقات الفردية هي بمثابة تصفيات للمسابقات العالمية، حيث سينتخب افضل اربعة من الرجال وسيدة واحدة يمثلون آسيا في المسابقات العالمية القادمة.

وتبلغ جوائز الفائزون بالمراكز الخمسة الاولى 50 الف دولار، وان الصين هي – المضيفة – التي تعين الجائزة بحيث انها قد تصل الى 80 الف دولار.

والمنافسون الايرانيون الذين اختارهم الاتحاد الدولي هم: (علي رضا فيروز جا – برهام مقصود لو – بويا ايدني وآنوشا مهديان).

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق / خاص
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