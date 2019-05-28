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رقم الخبر: 254197 تاريخ النشر: أيار 28, 2019 الوقت: 13:53 الاقسام: رياضة  
الجمعة .. ايران تبدأ مشوارها بمواجهة ايطاليا في الدوري العالمي بالكرة الطائرة
الاسبوع الاول في الصين

الجمعة .. ايران تبدأ مشوارها بمواجهة ايطاليا في الدوري العالمي بالكرة الطائرة

ستبدأ مباريات الدوري العالمي للكرة الطائرة هذا العام 2019 بلقاء منتخبي ايران وايطاليا في الاسبوع الاول في الصين.

حيث ستخوض ايران مبارياتها للاسبوع الاول في الصين بمجموعة تضم كل من الصين وايران وايطاليا والمانيا.

فيما سيخوض المنتخب الايراني اسبوعه الثاني في اليابان، بعد الاسبوع الاول مباشرة.

وفيما يلي برنامج مباريات المنتخب الايراني في الاسبوع الاول:

الجمعة: 31/5

ايران – ايطاليا  12:30

السبت: 1/6

الصين – ايران  16:30

الاحد: 2/6

ايران – المانيا  12:30

وفيما يلي اسماء اعضاء المنتخب الايراني الذين سيمثلون ايران في الاسبوعين الاول والثاني من الدوري العالمي للكرة الطائرة:

(سعيد معروف – سيد محمد موسوي – ميلاد عبادي بور – فرهاد قائمي – بوريا فياضي – امير غفور – محمد جواد معنوي نجاد – علي شفيعي – مسعود غلامي – علي اصغر مجرد – جواد كريمي – بوريا يلي – مرتضى شريفي – محمد رضا موذن ومحمد رضا حضرت بور).

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق / خاص
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