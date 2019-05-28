  • الثلاثاء ٢٣ رمضان ١٤٤٠
  • الثلاثاء , مايو 28, 2019
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 254195 تاريخ النشر: أيار 28, 2019 الوقت: 13:53 الاقسام: رياضة  
فنلندا تفوز ببطولة العالم لهوكي الجليد للمرة الثالثة

فنلندا تفوز ببطولة العالم لهوكي الجليد للمرة الثالثة

قلبت فنلندا تأخرها إلى فوز 3-1 على كندا لتفوز بذهبية بطولة العالم لهوكي الجليد.

ولم تكن فنلندا، التي فازت على كندا بالنتيجة ذاتها في دور المجموعات، المرشحة في جميع أدوار خروج المغلوب وتفوقت على السويد حاملة اللقب وروسيا بالإضافة إلى كندا في طريقها إلى التتويج، ونالت فنلندا اللقب على الملعب ذاته في 2011.

ومنح شيا تيودور التقدم لكندا، التي كانت تسعى لحصد اللقب للمرة 27 وهو رقم قياسي، في الشوط الأول لكن ماركو أنتيلا أدرك التعادل في بداية الشوط الثاني.

وأضاف أنتيلا الهدف الثاني بعد نحو ثلاث دقائق من بداية الشوط الثالث ثم حسم هاري بيسونن الفوز قبل أربع دقائق من النهاية.

وفي وقت سابق احتاجت روسيا إلى ضربات الترجيح لتفوز على التشيك وتحقق المركز الثالث بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 2-2.

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الاخبار كووره
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0662 sec