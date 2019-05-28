ولم تكن فنلندا، التي فازت على كندا بالنتيجة ذاتها في دور المجموعات، المرشحة في جميع أدوار خروج المغلوب وتفوقت على السويد حاملة اللقب وروسيا بالإضافة إلى كندا في طريقها إلى التتويج، ونالت فنلندا اللقب على الملعب ذاته في 2011.

ومنح شيا تيودور التقدم لكندا، التي كانت تسعى لحصد اللقب للمرة 27 وهو رقم قياسي، في الشوط الأول لكن ماركو أنتيلا أدرك التعادل في بداية الشوط الثاني.

وأضاف أنتيلا الهدف الثاني بعد نحو ثلاث دقائق من بداية الشوط الثالث ثم حسم هاري بيسونن الفوز قبل أربع دقائق من النهاية.

وفي وقت سابق احتاجت روسيا إلى ضربات الترجيح لتفوز على التشيك وتحقق المركز الثالث بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 2-2.