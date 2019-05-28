وافقت المفوضية الأوروبية أوائل الأسبوع الجاري على استخدام طلاء جديد يتكون من مواد مشتقة من النباتات الموجودة في البذور ولب الفاكهة يحافظ على الفاكهة والخضروات طازجة لفترة زمنية أطول ويمنع هدر الطعام، كما يغني عن البلاستيك في محال بيع الخضار والسوبرماركت.

ووفقا للمعلومات فإن هذا الطلاء، الذي أطلق عليه اسم "أبيل" Apeel، يحافظ على الفاكهة والخضار لمدة تصل إلى 3 أضعاف ما هي عليه الآن، كما أنه، أي الطلاء، "طبيعي وصالح للأكل"، وفقا لموقع ميل أونلاين الإخباري البريطاني.

والطلاء مصنوع من مواد مشتقة من النباتات موجودة في البذور ولب الثمرة وتشكل حاجزا طبيعيا من الأوكسجين يمنع كل شيء، من الموز إلى الأفوكادو، من التدهور بسرعة كبيرة.

وبحسب البيانات فإن طلاء أبيل قادر على التحكم في كمية فقد الرطوبة وتقييد دخول الأوكسجين، الأمر الذي يطيل عمر الفاكهة والخضروات ويحافظ على نضارتها، كما تبين أن الطلاء يفيد الفاكهة الصيفية والأفوكادو والطماطم والتفاح والمانجو والهليون والخرشوف والليمون، ويحافظ عليها طازجة لأكثر من 54 يوما.

الجدير بالذكر أن دولة مثل بريطانيا تتخلص من أكثر من 10 ملايين طن من الطعام الجيد سنويا، وتتجاوز قيمتها 20 مليار دولار، وفقا لتقرير للأمم المتحدة لعام 2012.

وتبيع الشركة المطورة للطلاء الطبيعي "أبيل ساينس" بالفعل الأفوكادو المعالج في محلات السوبرماركت الأميركية، مثل محلات كروغر وهاربس وكوستكو، والتي أفادت بأنها تمكنت من خفض نسبة الهدر في الغذاء بحوالي 50 في المئة.

كما تم اعتماد الطلاء الطبيعي للاستخدام في دول أخرى مثل اليابان والصين والمكسيك وتشيلي وبيرو وكولومبيا.