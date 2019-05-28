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رقم الخبر: 254192 تاريخ النشر: أيار 28, 2019 الوقت: 13:31 الاقسام: علوم و تکنولوجیا  
لماذا يزور مرضى السكري طبيب العيون بانتظام؟

لماذا يزور مرضى السكري طبيب العيون بانتظام؟

أكدت المتحدثة باسم المؤتمر الدولي لجراحي العيون بألمانيا ضرورة فحص مرضى السكري أعينهم بصورة منتظمة والتحقق من وجود أية تلفيات فيها.

وقالت إن شبكية العين تعتبر أكثر الأعضاء تضررا بعد القلب لدى الذين يعانون من مرض السكري.

وأوضح أطباء ألمان أن نسبة سكر الدم المرتفعة باستمرار تؤدي إلى تلف الأوعية الدموية، وأن الضرر يكون كبيرا للغاية بسبب خصوصية هذه الأوعية التي تكون دقيقة جدا في شبكية العين.

كما أوضحوا أنه في أسوأ الحالات قد يؤدي ذلك إلى الإصابة بفقدان البصر.

وتزداد خطورة تلف الأوعية الدموية في المراحل الأولى من المرض، حين لا يشعر مرضى السكري بأية أعراض في شبكية العين، مما يحتم ضرورة استشارة طبيب العيون بصورة منتظمة.

 
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مصدر الخبر: الوفاق- وكالات
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