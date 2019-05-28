أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم، تفاصيل مواجهات بطولة كأس السوبر الإسباني، التي سيتنافس عليها 4 فرق لأول مرة في تاريخ المسابقة.

وبحسب البيان الرسمي للاتحاد، فإن البطولة ستقام في يناير 2020، بمواجهتي نصف النهائي ثم يلتقي الفائزان في المباراة النهائية.

وسيلعب برشلونة كبطل لليجا، وفالنسيا كبطل الكأس وأتليتكو مدريد صاحب المركز الثاني لليجا، وريال مدريد صاحب المركز الثالث.

وسيُقام نصف النهائي الأول يوم 8 يناير، ونصف النهائي الثاني 9 يناير، بينما اللقاء النهائي في 12 من الشهر ذاته.