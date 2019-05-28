  • الثلاثاء ٢٣ رمضان ١٤٤٠
  • الثلاثاء , مايو 28, 2019
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 254183 تاريخ النشر: أيار 28, 2019 الوقت: 10:51 الاقسام: رياضة  
الكشف عن تفاصيل كأس السوبر الإسباني

الكشف عن تفاصيل كأس السوبر الإسباني

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم، تفاصيل مواجهات بطولة كأس السوبر الإسباني، التي سيتنافس عليها 4 فرق لأول مرة في تاريخ المسابقة.

وبحسب البيان الرسمي للاتحاد، فإن البطولة ستقام في يناير 2020، بمواجهتي نصف النهائي ثم يلتقي الفائزان في المباراة النهائية.

وسيلعب برشلونة كبطل لليجا، وفالنسيا كبطل الكأس وأتليتكو مدريد صاحب المركز الثاني لليجا، وريال مدريد صاحب المركز الثالث.

وسيُقام نصف النهائي الأول يوم 8 يناير، ونصف النهائي الثاني 9 يناير، بينما اللقاء النهائي في 12 من الشهر ذاته.

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الاخبار كووره
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 16/0252 sec