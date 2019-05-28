شهدت مباراتا يوم الاثنين بين نفط ميسان والنجف والبحري أمام نفط الجنوب في البصرة، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من الدوري العراقي، سيناريو مشابه، وانتهت المباراتان بذات النتيجة بثلاثة أهداف لهدفين.

ففي المباراة الأولى التي أقيمت على ستاد ميسان الأولمبي حصد نفط ميسان ثلاث نقاط صعبة بفوزه على فريق النجف بثلاثة أهداف لهدفين، المباراة شهدت سيطرة واضحة لفريق نفط ميسان على فريق النجف وتمكن من إحراز 3 أهداف.

افتتح ثامر برغش النتيجة في الدقيقة 12 من المباراة، وواصل فريق ميسان سيطرته ليعزز النتيجة بهدف ثان عبر اللاعب حسين علي واحد في الدقيقة 24 من المباراة، وقبل نهاية الشوط الأول بدقيقة عزز نفط ميسان النتيجة بهدف ثالث عبر المحترف الإيراني مهدي دغاغلة لينتهي الشوط الأول بثلاثية بيضاء.

النجف عاد بقوة في الشوط الثاني وحصل على ركلة جزاء في الدقيقة الثانية، نجح في تنفيذها قائده طاهر حميد ليقلص النتيجة مبكرا، وواصل النجف ضغطه الكبير على مرمى نفط ميسان وأثمر عن هدف ثاني للاعب صفاء جبار في الدقيقة 51.

ورفع نفط ميسان رصيده إلى النقطة 43 في المركز الخامس، فيما تجمد رصيد النجف عن النقطة 34 في المركز الحادي عشر.

سيناريو مشابه

مباراة البحري ونفط الجنوب التي أقيمت على ستاد الفيحاء بمدينة البصرة أتت بسيناريو مشابه تماما وأنتهت بذات النتيجة ثلاثة أهداف لنفط الجنوب مقابل هدفين للبحري.

نفط الجنوب فرض سيطرته بالشوط الأول واكتسح شباك البحري حيث افتتح علاء رعد النتيجة في الدقيقة 20 من المباراة قبل أن يعزز النتيجة في الدقيقة 35 عبر اللاعب مرتجى عادل، الذي عاد وأحرز الهدف الشخصي الثاني والثالث لفريقه في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.

في الشوط الثاني ظهر البحري بشكل مختلف وحضر لاعبيه المحترفين، ففي الدقيقة 50 من المباراة سجل المحترف الغاني بنيامين تيري أول أهداف البحري ليعيد الروح للفريق ويحفزه لمزيد من العطاء، ويواصل ضغطه على نفط الجنوب ليحصل على ركلة جزاء في الدقيقة 56 نجح في تسجيلها المحترف الغاني الأخر إيمانيول إيفا ليقلص النتيجة.

البحري تجمد رصيده عند النقطة 17 في المركز الأخير، فيما رفع نفط الجنوب رصيده إلى النقطة 37 ليتقدم إلى المركز الثامن.

هذا وتعادل فريق الصناعات الكهربائية بهدفين لمثلهما أمام ضيفه الكرخ.