أيام قليلة تفصل عشاق كرة القدم عن معرفة هوية البطل المتوج بلقب دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، الذي سيُحدد يوم السبت المقبل.

وفي مواجهة إنجليزية خالصة، يصطدم توتنهام هوتسبير بنظيره ليفربول في العاصمة الإسبانية "مدريد"، حيث يحتضن المباراة ملعب "واندا متروبوليتانو"، معقل أتلتيكو مدريد.

حكام المباراة

أسندت الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" إدارة نهائي دوري الأبطال إلى الحكم السلوفيني دامير سكومينا، بينما سيعاونه مواطناه يوري برابروتنيك وروبرت فوكان، فيما سيكون الإسباني أنطونيو لاهوز هو الحكم الرابع.

وسيتولى الهولندي داني ماكيلي مهمة حكم الفيديو المساعد للحكم، وسيعاونه مواطنه بول فان بويكل والألماني فيلكس زاوير، أما حكم التسلل في تقنية الفيديو فسيكون الألماني مارك بورش.

أبرز مباريات سكومينا

أدار سكومينا العديد من المباريات المهمة في مسيرته، ولكن أبرزها كانت نهائي بطولة الدوري الأوروبي بين مانشستر يونايتد وأياكس أمستردام 2017، والذي انتهى بفوز الشياطين الحمر بهدفين دون رد.

كما أدار الحكم السلوفيني مباراة السوبر الأوروبي بين تشيلسي وأتلتيكو مدريد عام 2012، والتي انتهت بفوز الروخيبلانكوس بنتيجة 4-1.

وخلال النسخة الحالية من دوري الأبطال، أدار سكومينا مباراتي مانشستر سيتي مع هوفنهايم، وليفربول مع نابولي في دور المجموعات، بالإضافة إلى مواجهتي أياكس أمستردام مع ريال مدريد، وباريس سان جيرمان مع مانشستر يونايتد في ثمن النهائي.

سجل مخيف

يملك سكومينا سجلًا مخيفًا مع طرفي نهائي دوري الأبطال خلال المباريات الأوروبية التي سبق أن أدارها لليفربول أو توتنهام.

فمع الريدز، ظهر سكومينا حكمًا للساحة 5 مرات، حيث حقق ليفربول فوزًا واحدًا بينما خسر 4 مرات، ولم يتعادل الفريق الإنجليزي في أي مباراة يديرها الحكم السلوفيني.

وعلى الجانب الآخر، فإن سكومينا أدار 3 مباريات أوروبية لتوتنهام، حيث تعادل السبيرز معه مرتين، بينما خسر مرة واحدة، ولم يسبق أن حقق الفريق اللندني أي فوز في لقاء يديره الحكم السلوفيني.