سيغيب ثنائي توتنهام، كيران تريبير وداني وينكس، وثنائي ساوثهامبتون، جيمس وارد-براوس وناثان ريدموند، عن تشكيلة منتخب إنجلترا، المؤلفة من 23 لاعبا، والتي ستخوض نهائيات دوري الأمم الأوروبية.

وفي المقابل، اختار جاريث ساوثجيت، المدير الفني للمنتخب الإنجليزي، هاري كين، مهاجم توتنهام، ضمن قائمة الفريق.

وكان كين قد أكد أنه جاهز للمشاركة مع توتنهام، في نهائي دوري أبطال أوروبا، علما بأنه ابتعد عن الملاعب منذ اوائل نيسان/أبريل الماضي، بسبب الإصابة.

وستواجه إنجلترا منتخب هولندا، في السادس من يونيو حزيران المقبل، في الدور قبل النهائي للبطولة، وإذا فازت ستتأهل لمواجهة سويسرا أو البرتغال، بعدها بثلاثة أيام.

وقال ساوثجيت "كان لكيران تريبير دور مؤثر وكبير، وقدم أداء رائعا في كأس العالم.. كان عنصرا مهما للغاية في التشكيلة، وتميز بمواقف وتصرفات رائعة معنا".

وتابع "كان يتمتع بشغف حقيقي للعب في صفوف منتخب إنجلترا، لكن ترينت (ألكسندر-أرنولد) وكايل (ووكر) أنهيا الموسم بقوة.. توجد منافسة شرسة على هذا المركز في تشكيلة المنتخب، كان هذا نوعا من القرارات الصعبة التي يتوجب اتخاذها".

وجاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمى: جاك بوتلاند (ستوك سيتي) وتوم هيتون (بيرنلي) وجوردان بيكفورد (إيفرتون).

الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد وجو جوميز (ليفربول) وبين تشيلويل وهاري ماجواير (ليستر سيتي) ومايكل كين (إيفرتون) وداني روز (توتنهام) وجون ستونز وكيلي ووكر (مانشستر سيتي).

الوسط: ديلي آلي وإيريك داير (توتنهام) وروس باركلي (تشيلسي) وفابيان ديلف (مانشستر سيتي) وجوردان هيندرسون (ليفربول) وديكلان رايس (ويستهام).

الهجوم: هاري كين (توتنهام) وجيسي لينجارد وماركوس راشفورد (مانشستر يونايتد) وجادون سانشو (بوروسيا دورتموند الألماني) ورحيم ستيرلينج (مانشستر سيتي) وكالوم ويلسون (ساوثهامبتون).