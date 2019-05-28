|رقم الخبر: 254178
|تاريخ النشر: أيار 28, 2019
|الوقت: 10:44
|الاقسام: محليات
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أهم عناوين الصحف الايرانية الصادرة اليوم الثلاثاء
فيما يلي أهم عناوين الصحف الايرانية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء:
ایران
📌 ظریف یقترح إبرام معاهدة عدم إعتداء إقلیمیة علی دول الخلیج الفارسي
📌 استراتیجیة وزارة النفط في الایام الصعبة.. في الخط الأول لمواجهة العقوبات
جمهوري اسلامي
📌 الرئیس روحاني یدعو وسائل الإعلام إلی تبیین منجزات الحکومة لإحباط دعایات الأعداء
📌 الشیخ ناطق نوري: الاعتدال والوسطیة مؤشر علی العقلانیة
📌 "معاریف": السیسي أقرب أصدقاء نتنیاهو في المنطقة
📌 منظمة التحریر الفلسطینیة تدعو الدول العربیة الی مقاطعة مؤتمر البحرین
کیهان
📌 درون أنصار الله الیمنیة تستهدف مطار جیزان السعودي هذه المرة
📌 فوز الاحزاب المعارضة في الانتخابات البرلمانیة للاتحاد الاوروبي
📌 الملك سلمان یقدّم 80 ملیون دولار لنتنیاهو من أجل فوزه بالانتخابات
آرمان
📌 عباس عراقجي: لن نجري أي حوار مباشر أو غیر مباشر مع امریکا
دنیاي اقتصاد
📌 رئیس منظمة الدفاع المدني یقترح إحراق الدولار من قبل المواطنین في الشوارع
آفتاب یزد
📌 اقتراح ظریف بإبرام معاهدة عدم اعتداء اقلیمیة.. الکرة في ملعب السعودیة والامارات
شرق
📌 روحاني: المادة 59 من الدستور الخاصة بالاستفتاء نافذة نحو الحلول
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