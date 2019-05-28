ایران

📌 ظریف یقترح إبرام معاهدة عدم إعتداء إقلیمیة علی دول الخلیج الفارسي

📌 استراتیجیة وزارة النفط في الایام الصعبة.. في الخط الأول لمواجهة العقوبات

جمهوري اسلامي

📌 الرئیس روحاني یدعو وسائل الإعلام إلی تبیین منجزات الحکومة لإحباط دعایات الأعداء

📌 الشیخ ناطق نوري: الاعتدال والوسطیة مؤشر علی العقلانیة

📌 "معاریف": السیسي أقرب أصدقاء نتنیاهو في المنطقة

📌 منظمة التحریر الفلسطینیة تدعو الدول العربیة الی مقاطعة مؤتمر البحرین

کیهان

📌 درون أنصار الله الیمنیة تستهدف مطار جیزان السعودي هذه المرة

📌 فوز الاحزاب المعارضة في الانتخابات البرلمانیة للاتحاد الاوروبي

📌 الملك سلمان یقدّم 80 ملیون دولار لنتنیاهو من أجل فوزه بالانتخابات

آرمان

📌 عباس عراقجي: لن نجري أي حوار مباشر أو غیر مباشر مع امریکا

دنیاي اقتصاد

📌 رئیس منظمة الدفاع المدني یقترح إحراق الدولار من قبل المواطنین في الشوارع

آفتاب یزد

📌 اقتراح ظریف بإبرام معاهدة عدم اعتداء اقلیمیة.. الکرة في ملعب السعودیة والامارات

شرق

📌 روحاني: المادة 59 من الدستور الخاصة بالاستفتاء نافذة نحو الحلول