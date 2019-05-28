تدوال رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خبرا عن هبوط طائرة أميرية قطرية، في مطار جدة الدولي لأول مرة منذ بدء الأزمة الخليجية.

وكتب حساب قناة قطر اليوم، "الطائرة الأميرية القطرية تهبط بمطار جدة لأول مرة منذ اندلاع الأزمة الخليجية وحصار قطر"، ثم أرفق بها صورة للطائرة.

نقلا عن سبوتنيك، أنه تدوال رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خبرا عن هبوط طائرة أميرية قطرية، في مطار جدة الدولي لأول مرة منذ بدء الأزمة الخليجية.

وأوضح الصحفي السعودي، ورئيس موقع "إندبندنت عربية" "عضوان الأحمري"، قائلا: "وصول طائرة قطرية تتبع للأسطول الأميري إلى جدة السعودية قبل أكثر من ساعة من الآن، حسب أحد برامج الطيران الشهيرة. ويأتي وصول الطائرة دون معرفة تفاصيل إضافية قبل ٤٨ ساعة من القمتين الخليجية والعربية التي دعا إليها الملك سلمان بن عبدالعزيز".