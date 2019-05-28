وقال آقائي، في تصريح أدلى به لمراسل فارس في جابهار، أن 5 سفن تحمل الحاويات على متنها سلع اساسية رست في ميناء جابهار مؤخرا.

واضاف: إن هذا الميناء يمارس نشاطاته على مدى 24 ساعة.

وتابع: إن السفن المذكورة تحمل على متنها السلع الاساسية كالسكر والرز والقمح وغيرها فيما تتواصل عمليات تفريغ حمولتها على مدى 24 ساعة.

ولفت الى توفر البنية التحتية الحديثة في الميناء والمعدات الإستراتيجية مثل مضخات تفريغ الحبوب بطاقة 600 طن في الساعة والرافعات الساحلية.

وأكد عدم وجود أية قيود على دخول مختلف أنواع السفن وتفريغ وتحميل البضائع في ميناء جابهار.