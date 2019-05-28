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رقم الخبر: 254171 تاريخ النشر: أيار 28, 2019 الوقت: 09:35 الاقسام: اقتصاد  
نمو نشاطات تفريغ وتحميل السلع في ميناء جابهار

نمو نشاطات تفريغ وتحميل السلع في ميناء جابهار

شهدت نشاطات شحن وتفريغ السلع في ميناء جابهار الايراني نمواً متزايدا خلال الفترة الاخيرة كما أفاد المدير العام لدائرة شؤون الملاحة والموانئ في محافظة سيستان وبلوشستان/ جنوب شرق/ بهروز آقائي.

وقال آقائي، في تصريح أدلى به لمراسل فارس في جابهار، أن 5 سفن تحمل الحاويات على متنها سلع اساسية رست في ميناء جابهار مؤخرا.
واضاف: إن هذا الميناء يمارس نشاطاته على مدى 24 ساعة.
وتابع: إن السفن المذكورة تحمل على متنها السلع الاساسية كالسكر والرز والقمح وغيرها فيما تتواصل عمليات تفريغ حمولتها على مدى 24 ساعة.
ولفت الى توفر البنية التحتية الحديثة في الميناء والمعدات الإستراتيجية مثل مضخات تفريغ الحبوب بطاقة 600 طن في الساعة والرافعات الساحلية.
وأكد عدم وجود أية قيود على دخول مختلف أنواع السفن وتفريغ وتحميل البضائع في ميناء جابهار.

 
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