صعد فريق يونيون برلين إلى دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم لأول مرة في تاريخه بعد أن تعادل يوم الاثنين على أرضه بدون أهداف مع شتوتجارت في إياب ملحق الصعود لدوري الأضواء ليفوز بفضل قاعدة احتساب الأهداف خارج الملعب بعد أن تعادل ذهابا 2-2.

واصطدمت تسديدتان ليونيون برلين بالقائم في الدقيقتين 66 و67 في مباراة شهدت جهدا بدنيا كبيرا. لكن الهدفين اللذين أحرزهما الفريق في مباراة الذهاب على ملعب شتوتجارت ضمنا صعود يونيون برلين لدوري الأضواء الموسم المقبل.

وأنهى يونيون برلين، الذي سينضم إلى هيرتا برلين في تمثيل العاصمة بدوري الأضواء، آخر ثمانية مواسم ضمن الفرق العشرة الأوائل في دوري الدرجة الثانية.