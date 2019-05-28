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رقم الخبر: 254168 تاريخ النشر: أيار 28, 2019 الوقت: 09:30 الاقسام: دوليات  
19 جريحاً بينهم أطفال طعناً بسكين بهجوم صادم في اليابان

19 جريحاً بينهم أطفال طعناً بسكين بهجوم صادم في اليابان

أصيب 19 شخصا على الأقلّ بجروح، بينهم أطفال، طعنا بسكين في هجوم شنّه صباح اليوم الثلاثاء رجل في مدينة كاوازاكي في الضاحية الجنوبية لطوكيو.
صرح المتحدّث باسم فرق الإطفاء في كاوازاكي اليابانية كييشي هاياكاوا إنّ "عدد الجرحى هو الآن 19، بينهم اثنان جروحهما بالغة ومؤشّراتها الحيوية معدومة".
وكان متحدث آخر باسم الدائرة نفسها صرح في وقت سابق إنّ "رجلاً طعنهم بسكين"، مضيفاً "لقد تلقّينا نداء استغاثة في الساعة 07,44 صباحاً يفيد بأنّ أربعة تلامذة في المرحلة الابتدائية تمّ طعنهم بسكين".
من جهتها قالت الشرطة إنّها اعتقلت مشتبهاً به، من دون مزيد من التفاصيل.
وبحسب شبكة "أن أتش كي" التلفزيونية العمومية فإنّ المهاجم طعن نفسه أيضاً ما أدّى لإصابته بجروح خطرة.
وأوضحت الشبكة أنّ ثلاثة من الجرحى بحالة حرجة، مشيرة إلى أنّه تمّ العثور على سكّينين في موقع الهجوم، لكنّ هذه المعلومة لم يؤكّدها مصدر رسمي.
ووقع الهجوم في متنزه يقع قرب محطة للقطارات، بحسب الإعلام المحلي.
وأظهرت لقطات بثّتها قنوات التلفزيون المحلية عدداً من سيارات الشرطة والإسعاف والإطفاء في مكان الهجوم، في حين نصبت الطواقم الطبية خيماً في المكان لمعاجلة الجرحى. 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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