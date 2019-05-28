اعلن مساعد المدير التنفيذي لشركة الحفر الوطنية الايرانية محمد آل خميس عن حفر واستكمال 17 بئرا للنفط والغاز في مختلف مناطق البلاد البرية والبحرية خلال الشهرين الاولين من العام الايراني الجاري (بدا في 21 اذار/مارس).

وقال آل خميس في تصريح له الاثنين، ان 8 من هذه الآبار هي آبار تطويرية –استكشافية فيما البقية وعددها 9 فهي آبار جرى اصلاحها واستكمالها.

واضاف، ان 12 من الآبار المذكورة موجودة في نطاق عمليات الشركة الوطنية للمناطق الغنية بالنفط في الجنوب و 1 في نطاق عمليات شركة النفط في المناطق الوسطى و 4 في اطار مشروع استكمال، حيث وضعت تحت تصرف الشركات التي تقدمت بطلبات في ذلك.

واشار آل خميس الى حفر 25 الفا و 348 مترا من قبل الشركة خلال الفترة المذكورة.

يذكر ان شركة الحفر الوطنية الايرانية تاسست عام 1979 كشركة تابعة لشركة النفط الوطنية الايرانية وهي تمتلك الان 72 برجا للحفر في اليابسة والبحر وتتولى اكثر من 90 بالمائة من عمليات الحفر للشركات النفطية في البلاد.