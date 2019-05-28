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رقم الخبر: 254162 تاريخ النشر: أيار 28, 2019 الوقت: 09:26 الاقسام: محليات  
مستشار رئيس الجمهورية: ترامب غير قادر على توجيه رسالة واضحة لإيران

مستشار رئيس الجمهورية: ترامب غير قادر على توجيه رسالة واضحة لإيران

أشار مستشار الرئيس الايراني حسام الدين آشنا الى التصريحات المتناقضة للمسؤولين الاميركيين، معتبرا انه حتى الرئيس الاميركي غير قادر على توجيه رسالة واضحة الى ايران.
وفي تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" كتب آشنا: ان مشكلة اميركا في مفاوضات الاتفاق النووي هي ان الكونغرس والحكومة لم يتمكنا من توجيه رسالة واحدة حول كيفية التعامل مع ايران.
واضاف: انه وبعد خروج اميركا (من الاتفاق النووي) اصبحت المشكلة انه لم يتم سماع صوت واحد حتى من الحكومة (الاميركية) ذاتها.
وتابع مستشار الرئيس الايراني، ان المشكلة الان هي انه حتى الرئيس الاميركي غير قادر على توجيه رسالة واضحة (الى ايران).
وفي مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي في طوكيو ادعى ترامب ”أعتقد حقا أن إيران ترغب في إبرام اتفاق وأعتقد أن ذلك ينم عن ذكاء وأعتقد أن هذا يمكن أن يتحقق“.
وأضاف ”أمامها فرصة لكي تصبح دولة عظيمة بالقيادة نفسها. نحن لا نتطلع لتغيير النظام.. أريد فقط أن أوضح ذلك. نحن نتطلع إلى عدم امتلاك (ايران) أسلحة نووية“ حسب وصفه.
وادعى ايضا "أعتقد أن الإيرانيين يريدون الحديث، وكذلك نحن، وسنرى ما سيحدث"، وتابع بالقول: "بالتأكيد لا أحد يرغب في أن تحدث أشياء سيئة، خاصة أنا".
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/ ارنا
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