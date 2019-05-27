دعت منظمة التحرير الفلسطينية الأحد 26 مايو/أيار الدول العربية إلى عدم حضور مؤتمر في البحرين عن صفقة القرن مؤكدة رفضها تفاوض أي طرف بالنيابة عن فلسطين.

وقال بيان صادر عن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير بعد اجتماع لها في رام الله الاحد: «الهدف الذي تسعى إليه الإدارة الأمريكية من مثل هذا المؤتمر (السلام من أجل الازدهار) هو البدء بتطبيق صفقة القرن بجانبها الاقتصادي بعد أن خطت خطوات واسعة في تطبيق الصفقة في جانبها السياسي».

وسيطرح البيت الأبيض الجزء الأول من خطة الرئيس دونالد ترامب التي طال انتظارها للسلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين في مؤتمر البحرين أواخر يونيو/حزيران.

ومن المتوقع أن تشجع الخطة، التي وصفها ترامب بأنها «صفقة القرن»، الدول العربية المانحة على الاستثمار في الضفة الغربية وقطاع غزة قبل معالجة القضايا السياسية الشائكة التي تمثل جوهر الصراع.

وأوضح بيان منظمة التحرير الفلسطينية أن التطبيق السياسي للخطة بدأ «من خلال جملة من القرارات والتدابير والخطوات، التي من شأنها تكريس الاحتلال وشطب حقوق الشعب الفلسطيني الوطنية المشروعة غير القابلة للتصرف».

وجددت منظمة التحرير الفلسطينية «معارضتها الحاسمة لعقد هذا المؤتمر ودعت جميع الدول والهيئات والكيانات السياسية والاقتصادية المدعوة للمشاركة بالمؤتمر إلى احترام موقف الإجماع الفلسطيني وعدم المشاركة في هذا المؤتمر».

وقالت المنظمة في بيانها إنها «لم تكلف أي جهة بالتفاوض نيابة عن الشعب الفلسطيني».

وأعلنت كل من السعودية والإمارات مشاركتهما في مؤتمر المنامة فيما لم تعلن دول أخرى موقفها من المشاركة أو عدمها.

في السياق رحبت حركة "حماس" بدعوة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، لإطلاق حوار لبناني فلسطيني لمواجهة "صفقة القرن" ورفض التوطين والتمسك بحق العودة.

وقال رئيس الدائرة الإعلامية في حركة "حماس" الفلسطينية في منطقة الخارج رأفت مرة، إن دعوة نصر الله جاءت في وقتها، مؤكدا أن الحوار اللبناني الفلسطيني هو أفضل وأقوى وسيلة للتصدي لصفقة القرن ومواجهة تداعياتها، وخاصة محاولات فرض التوطين وإنهاء حق العودة.

ودعا مرة إلى أن يشمل الحوار أيضا منح اللاجئين الفلسطينيين في لبنان حقوقهم الاجتماعية والتعاون في تكريس الأمن والاستقرار.

وشدد مرة على "تمسك اللاجئين الفلسطينيين في لبنان بهويتهم الوطنية، والتزامهم الكامل بمشروع مقاومة الاحتلال، وبعودتهم إلى وطنهم".

وقد أكد نصر الله في خطاب ألقاه السبت أن لبنان معنى بمواجهة خطة تسوية القضية الفلسطينية التي تطرحها الولايات المتحدة والمعروفة بـ"صفقة القرن".

على المستوى الأمني اعتقلت قوات العدو الصهيوني، فجر الاثنين، ثمانية مواطنين فلسطينيين خلال مداهمات تخللتها مواجهات بأنحاء متفرقة بالضفة الغربية المحتلة .

ونقلت وكالة "صفا" الفلسطينية عن مصادر محلية قولها: إن قوات العدو اقتحمت بلدة السيلة الحارثية غربي مدينة جنين شمالي الضفة، واعتقلت شابًا، فيما اندلعت مواجهات داخل البلدة.

وزعمت قوات العدو سلب قطعة سلاح محلية الصنع من نوع "كارلو" خلال مداهمات في مخيم العروب بالخليل جنوب الضّفة الغربية.واعتقلت قوّات العدو من 4 شّبان في مداهمات نفذتها بأنحاء متفرقة من محافظة الخليل.

ففي مدينة الخليل، اعتقلت قوّات العدو ثلاثة شبان بعد اقتحام منازلهم وتفتيشها، كما اعتقلت شابا بعد اقتحام منزله في بلدة إذنا غربي الخليل.

وفتّشت قوّات العدو منزل أسير محرر في بلدة إذنا مستخدمة الكلاب البوليسية، واعتدت عليه بالضرب أمام أطفاله، عقب كسر باب المنزل.

أمّا في بلدة بيت أمر شمال الخليل، سلّمت قوّات العدو ثلاثة مواطنين بلاغات لمقابلة مخابراتها.

واندلعت مواجهات متفرقة بين المواطنين وقوّات العدو، أصيب خلالها عدد من المواطنين بحالات اختناق.

كما جدد عشرات المستوطنين الصهاينة، صباح الإثنين، اقتحاماتهم للمسجد الأقصى المبارك، بحراسة مشددة من قوات العدو الخاصة.

وأفادت مصادر فلسطينية، بأن أكثر من 30 عنصرا من القوات الخاصة وضباط وافراد من الشرطة والمخابرات الصهيونية اقتحموا المسجد الأقصى المبارك وتمركزوا في ساحة المصلى القبلي بشكل خاص، لتأمين اقتحامات المستوطنين والسياح للأقصى.

من جهة اخرى أقدمت إدارة موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" خلال اليومين الماضيين، على إغلاق وحذف صفحات العشرات من الصحافيين والنشطاء والمؤسسات الإعلامية في قطاع غزة، "دون سابق إنذار في إطار محاربة الموقع للمحتوى الفلسطيني المناهض للجرائم الإسرائيلية"، وفق ما أوردت وكالة "الأناضول" للأنباء.

وذكر صحافيون وناشطون ومؤسسات إعلامية فلسطينية، في بيانات وتصريحات منفصلة، أن إدارة فيسبوك أغلقت وحذفت صفحات العشرات منهم.

وإضافة إلى حذف حسابات عشرات الصحافيين والناشطين، أغلق موقع فيسبوك صفحات مجموعة من وسائل الإعلام الفلسطينية، من بينها وكالة "الرأي" التابعة للمكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة، و"فلسطين لايف"، و"الخليل تايمز".

ونقلت "الأناضول" عن الصحافي الفلسطيني مثنى النجار، قوله إن فيسبوك حذف، الأحد، حسابه الذي يضم 140 ألف متابع، بشكل مفاجئ، مُشيرا إلى أن معظم من يتابعون حسابه هم من دول عربية منها الجزائر وليبيا والسعودية ومصر، وأوروبية مثل بلجيكا وفرنسا وألمانيا، إضافة للولايات المتحدة.

بدوره، قال الناشط الفلسطيني حسن اصليح: "موقع فيسبوك حذف حسابي، الجمعة، للمرة العاشرة، مضيفا "حسابي كان يتابعه أكثر من 100 ألف شخص من أنحاء العالم، وأنشر من خلاله الأخبار الفلسطينية والعربية وأسلط الضوء بشكل دائم على الانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني خاصة في غزة".