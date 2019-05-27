نفت "قوات سوريا الديمقراطية" "قسد" وجود أي قنوات اتصال تربطها برفعت الأسد عم الرئيس السوري بشار الأسد.

وقال المكتب الإعلامي لـ"قسد": "عمدت وسائل إعلام إلى نقل خبر مفاده وجود قنوات اتصال بين المدعو رفعت الأسد ومجلس سوريا الديمقراطية، واتفاق الطرفين على جملة من النقاط بمباركة التحالف الدولي، والترخيص لجمعية مشبوهة عائدة لرفعت الأسد لمزاولة عملها في مناطق الإدارة الذاتية تحت غطاء إنساني".

وأضاف: "نؤكد للرأي العام أن المتداول عبر وسائل الإعلام، عار عن الصحة جملة وتفصيلا ومن يروج أخبارا كهذه يسعى لتقويض جهود المجلس في مسعاه لحل الأزمة السورية عبر الحوار المجتمعي والتشاركية وفق مسارها السياسي".

وأكد التزام "قسد"، "بالصدق والشفافية في التعاطي مع جميع القضايا العامة، إيمانا منا بحجم المسؤولية الوطنية والتاريخية وضرورة مشاركتها مع كافة فئات ومكونات الشعب السوري".

رفعت الأسد، شقيق الرئيس السوري الراحل ​حافظ الأسد​، وتولى قبل انتقاله إلى أوروبا عام 1984 إثر مشاركته في محاولة انقلاب عسكري فاشلة، عددا من المناصب الحكومية منها قائد "سرايا الدفاع" السورية.

ميدانياً أوقعت وحدات من الجيش العربي السوري قتلى ومصابين في صفوف المجموعات الإرهابية التي جددت خرقها لاتفاق منطقة خفض التصعيد عبر اعتداءاتها المتكررة على النقاط العسكرية والبلدات الآمنة بريف إدلب.

وذكر مراسل سانا أن وحدات الجيش وجهت خلال الساعات القليلة الماضية ضربات مركزة على أوكار وتحركات لتنظيم “جبهة النصرة” الإرهابي الذي يضم المئات من المرتزقة الأجانب في صفوفه على أطراف بلدتي معرة حرمة وكفر سجنة بريف إدلب الجنوبي.

وأشار إلى أن الضربات أسفرت عن مقتل وإصابة العديد من الإرهابيين وتدمير عدة آليات بعضها مزود برشاشات وأوكار للتنظيم التكفيري الذي كان يتخذ منها منطلقاً لشن هجماته على المناطق الآمنة.

وأحكمت وحدات من الجيش الأحد سيطرتها التامة على بلدة كفرنبودة بريف حماة الشمالي وطهرتها من رجس التنظيمات الإرهابية ودمرت آليات وأوكاراً وتحصينات للإرهابيين وقضت على عدد منهم في محيط مدينة خان شيخون وبلدة الهبيط بريف إدلب الجنوبي.

الى ذلك ومن خلال استكمال أعمال تمشيط بلدة قلعة المضيق بريف حماة الشمالي عثرت وحدات من الجيش العربي السوري على مشفى ميداني لإرهابيي (الخوذ البيضاء) وبداخله تجهيزات ومعدات للوقاية من المواد الكيميائية بعضها ألماني الصنع.

وذكر مراسل سانا في حماة أن وحدات الجيش وخلال متابعتها تمشيط الأحياء والمنازل في بلدة قلعة المضيق التي حررها الجيش من الإرهاب مؤخرا بالريف الشمالي الغربي عثرت على مشفى ميداني لإرهابيي (الخوذ البيضاء) بداخله معدات طبية وإسعافية وأقنعة وألبسة وفلاتر للأقنعة الواقية من المواد الكيميائية وأجهزة إنعاش قلبية ومعدات جراحية وغيرها.

ولفت المراسل إلى أن بعض هذه المعدات والتجهيزات ألمانية الصنع.

وعثرت وحدات من الجيش الجمعة الماضي على مشفى ميدانى للتنظيمات الإرهابية يحتوى أقنعة واقية للمواد الكيميائية وكميات كبيرة من الأدوية والمعدات الطبية والجراحية في بلدة الحويز بريف حماة الشمالي.

وتأسست جماعة إرهابيي (الخوذ البيضاء) في تركيا عام 2013 بتمويل بريطاني أمريكي وكشفت العديد من الوثائق التي عثر عليها الجيش العربي السوري في المناطق التي حررها من الإرهاب الارتباط العضوي لهذه الجماعة بالتنظيمات الإرهابية ودعمها لها وخصوصا تنظيم جبهة النصرة بالتحضير والترويج لاستخدام الأسلحة الكيميائية ضد المدنيين في عدة مناطق لاتهام الجيش العربي السوري.

من جهة اخرى أعلن مركز المصالحة الروسي بين الأطراف المتحاربة ورصد تحركات اللاجئين بأن أكثر من 1/1 ألف لاجئ سوري عادوا إلى أرض الوطن من الأردن ولبنان خلال الــ 24 الساعة الأخيرة.

وقال المركز في بيان له بهذا الشأن: "خلال الـ 24 الساعة الماضية، عاد 1154 لاجئا إلى جمهورية سوريا العربية من أراضي الدول الأجنبية، من بينهم 407 لاجئا (122 امرأة و207 أطفال) من لبنان عن طريق معبري جديدة يابوس وتلكلخ بالإضافة إلى 747 شخصا (224 امرأة و381 طفلا) عادوا من الأردن عبر معبر نصيب.

كما أفاد المركز أن 15 نازحا عادوا خلال الـ 24 الساعة الماضية إلى مناطق إقامتهم الدائمة داخل البلاد.

ووفقا لمركز المصالحة الروسي، فقد قامت الوحدات الفرعية التابعة لسلاح الهندسة العسكرية للجيش العربي السوري خلال الـ 24 الساعة الأخيرة بعملية تطهير الأراضي من الألغام على مساحة 3/3 هكتار، بالإضافة إلى قيام الخبراء باكتشاف وتدمير 26 عبوة قابلة للانفجار.