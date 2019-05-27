أكد عضو المجلس السياسي الأعلى محمد الحوثي ان حصار مدينة الدريهمي في محافظة الحديدة من قبل قوى العدوان والمرتزقة جريمة واضحة المعالم والأركان.

واوضح بان الاستمرار في حصار الدريهمي أمام مرأى ومسمع العالم والأمم المتحدة جريمة أخرى تتحملها الأمم المتحدة

واعتبر عضو المجلس السياسي الأعلى ما قامت به الأمم المتحدة عبر المنظمة التابعة لها من ادخال للغذاء شيء ايجابي إلا أنه لايكفي، لافتا الى ان مايجب ان يتم هو انهاء حصار الدريهمي ووقف العدوان على اليمن.

ميدانياً دمر الجيش واللجان الشعبية، الاثنين، آلية عسكرية محملة بمرتزقة العدوان السعودي الأمريكي في مديرية صرواح محافظة الجوف.

وكان الجيش واللجان الشعبية، قد نفذوا، الأحد، عملية هجومية على مواقع مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي في جبهة المصلوب بمديرية المتون بالمحافظة وأوقعوا في صفوف المرتزقة خسائر جسيمة، كما تم إعطاب آلية لمرتزقة العدوان في جبهة الساقية بمديرية الغيل في المحافظة ذاتها.

كما واصلت قوى العدوان خرق وقف اطلاق النار في محافظة الحديدة واستمرت في قصف منطقة 7 يوليو السكنية بمدينة الحديدة بالمدفعية والرشاشات المختلفة منذ اللحظات الأولى من صباح الاثنين 27 مايو .

وأفاد مصدر محلي في الحديدة: بان أضرارا كبيرة لحقت بأحد منازل المواطنين جراء قصف مدفعي لقوى العدوان في منطقة 7يوليو السكنية، فيما استمرت طائرات العدوان التجسسية بالتحليق في أجواء عدد من مديريات محافظة الحديدة، وعلى الأرض قصفت قوى العدوان بأكثر من 25 قذيفة مدفعية مناطق متفرقة من مديرية حيس.