أصدرت محكمة عراقية، الاثنين، حكما بإعدام فرنسي رابع بتهمة الانضمام لتنظيم "داعش"، الإرهابي عقب يوم واحد من حكم بإعدام 3 فرنسيين لإدانتهم بالتهمة ذاتها.

فيما باريس تعترض على حكم الإعدام بحق 3 من مواطنيها في العراق

وذكرت وكالة "فرانس برس" أن "الفرنسي يدعى مصطفى مرزوقي، ويبلغ من العمر 37 عاما، وصدر عليه الحكم بالإعدام شنقا".

وكانت محكمة عراقية حكمت، الأحد، بالإعدام على ثلاثة فرنسيين، أدينوا بالانضمام لتنظيم "داعش" الإرهابي.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن مسؤول قضائي القول إن محكمة عراقية حكمت على ثلاثة مواطنين فرنسيين بالإعدام بعد إدانتهم بالانضمام للتنظيم الإرهابي، وأمامهم 30 يوما للاستئناف على الحكم.

وذكرت الوكالة أن المحكوم عليهم هم كيفن جونوت وليونارد لوبيز وسالم ماشو، وكان قد تم القبض عليهم في سوريا على أيدي قوة مدعومة من الولايات المتحدة الأمريكية.

وأشارت الوكالة إلى أنهم أول ثلاثة فرنسيين يتلقون أحكام الإعدام في العراق، حيث نقلوا للمحاكمة.

وردت فرنسا على الحكم الصادر من القضاء العراقي بإعدام 3 فرنسيين لانتمائهم إلى تنظيم "داعش" الإرهابي، مؤكدة أنها تعارض عقوبة الإعدام من حيث المبدأ.

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية، في بيان لها، الاثنين، إنها "تعارض عقوبة الإعدام من حيث المبدأ لكنها أضافت أنها تحترم السيادة العراقية"، وذلك حسب وكالة "رويترز".

وأضافت الوزارة أن "السفارة الفرنسية في العراق، بموجب دورها في تقديم الحماية القنصلية، تتخذ الخطوات الضرورية لإيضاح موقفها (المعارض لعقوبة الإعدام) للسلطات العراقية".

من جانب آخر اعلنت محافظة النجف بالعراق، الاثنين، ان اكثر من ثلاثه ملايين زائر دخلو المحافظة خلال ثلاثة ايام بينهم 30 الف زائر اجنبي.

وقال محافظ النجف لؤي الياسري في مؤتمر صحافي عقده الاثنين، وحضرته السومرية نيوز، ان "الخطة الامنية الخاصة بذكرى استشهاد الامام علي (عليه السلام)، نجحت بمشاركة 23 الف عنصر أمني"، مبينا ان "هناك اسناد من بغداد والمحافظات المجاورة".

واضاف ان "اكثر من ثلاثه ملايين زائر دخلو المحافظة خلال ثلاثة ايام"، مشيرا الى ان "من بينهم 30 الف زائر اجنبي".وتابع ان "الخطة الامنية الخاصة بالزيارة كانت باسناد من القوة الجوية".

هذا وأعلنت قيادة عمليات بغداد الاثنين عن إحباط محاولة دخول سيارة مفخخة إلى العاصمة العراقية فجر الاثنين.

وذكر بيان للعمليات نقلته وكالة أنباء الإعلام العراقي واع أن قوات الأمن وبناء على معلومات نشرت قوة على طريق ابو غريب غرب بغداد وتمكنت من إحباط محاولة عصابات “داعش” الإرهابية إدخال سيارة مفخخة إلى العاصمة وتم تفكيكها في المكان دون إحداث أضرار.

إلى ذلك أعلنت قيادة شرطة الأنبار عن تدمير معسكرين تابعين لإرهابيي “داعش” في منطقة حسينيات – عامج بصحراء المحافظة واعتقال عدد من إرهابيي التنظيم والاستيلاء على أسلحتهم وتجهيزاتهم وإحراق سيارة نوع بيك اب تيوتا والكثير من المؤن التي كان يستخدمها عناصر التنظيم.

وكانت قوات الأمن العراقية اعتقلت الاحد مسؤولا بتنظيم “داعش” الإرهابي في محافظة الأنبار غرب العراق فيما تواصل القوات الأمنية العراقية ملاحقة فلول ما تبقى من إرهابيي “داعش” في مناطق متفرقة من المحافظات العراقية.

كما أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، الأحد، باستشهاد وإصابة 13 شخص، إثر اعتداء تكفيري بواسطة سيارة مفخخة استهدفت سوقا شعبيا، بمحافظة نينوى، شمالي البلاد.