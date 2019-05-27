أعلن نائب رئيس المجلس العسكري السوداني الفريق أول محمد حمدان دقلو، المعروف بـ"حميدتي" عن رصد منظمات تعمل على تجهيز معسكرات لجوء ونزوح للشعب السوداني، وتوعّدها قائلا: نحن لها بالمرصاد.

وكشف حميدتي، في بيان على صحفة قوات الدعم السريع على "فيسبوك"، عن وجود منظمات لم يسمها تتربص بأمن بالبلاد وشعبها، وقال:"والله لا نريد السلطة لكن نحن الضامن لأمن الشعب".

وأضاف: "هناك منظمات بدأت الآن في تجهيز معسكرات لجوء ونزوح للشعب السوداني، وهذا يعني أن هناك عمل يحاك ضد الشعب، وهي ذات المنظمات التي خططت لخراب دارفور والآن تريد تخريب الخرطوم، لكن نحن لها بالمرصاد وبنقول ليهم خاب فالكم، ولن نجامل في هيبة الدولة".

من جانب آخر أعلن الاتحاد العام لنقابات عمال السودان وقوفه مع المجلس العسكري ورفضه الإضراب والعصيان السياسي، وثمّن تراجع هذا المجلس عن قراره تجميد عمل الاتحادات والنقابات المهنية.

وقال خيري النور علي، أمين علاقات العمل بالاتحاد العام لنقابات عمال السودان، إن الاتحاد يرفض الإضراب العام والعصيان السياسي، مشيرا إلى أن الإضراب والعصيان تكفله قوانين العاملين وفق شروط محددة.

وأعتبر خيري في تصريح لـوكالة "سونا" الرسمية، أن قرار تحرير عمل الاتحادات والنقابات المهنية خطوة صحيحة حيث أن تجميد أو إلغاء الاتحادات مخالف للقوانين فخير ما فعل المجلس العسكري الانتقالي، تراجعه عن قراره لأن النقابات تخدم العاملين وتوفر لهم احتياجاتهم وفق ضمانات محددة.