نشب خلاف بين ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة وولي عهد أبوظبي محمد بن زايد بعد اكتشاف السلطة البحرينية لخلية تجسس إماراتية في البلاد.

وكشف حساب "نائب تائب" المختص بأخبار البحرين في موقع التواصل الاجتماعي تويتر عن وجود حالة من التوتر غير المسبوقة بين ملك البحرين آل خليفة وولي عهد أبو ظبي محمد بن زياد عقب كشف خلية تجسس إماراتية في البحرين.

وأشار الحساب، إلى أن زيارة ابن زايد الأخيرة للبحرين ولقائه الملك حمد كانت بخصوص هذا الشأن لاحتواء الموقف بأوامر من الملك سلمان الذي أبدى استياءه من محمد بن زايد وطالب بحل القضية بعيدا عن الإعلام.

ولفت الحساب إلى أن هناك شكوكا من احتمالية تورط بعض أفراد الجيش والحرس الوطني في مشروع "الغراب التجسسي" لصالح أبو ظبي وهو ما دفع ملك البحرين لعقد اجتماع عاجل مع كبار ضباطه بالأجهزة الأمنية.

وكان تحقيق موسع لوكالة "رويترز" كشف عن تورط الإمارات بتجنيد عملاء سابقين في وكالة الأمن القومي الأمريكي والمخابرات الأمريكية لأغراض التجسس على "أعدائها".