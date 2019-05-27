نفت مصادر مقربة من الرئاسة اللبنانية بشكلٍ قاطع، توجيه لبنان رسائل إلى تل أبيب، بحسب ما تحدثت صحيفة معاريف الإسرائيليّة.

المصادر اللبنانية اعتبرت الإثنين، الكلام المنسوب لمسؤولين لبنانيين "في إطار التشويش على الموقف اللبناني الموحد بشأن ترسيم الحدود البرية والبحرية مع فلسطين المحتلة"، مؤكدةً أنّه لم يحصل أيّ اجتماع بين مسؤولين لبنانيين وإسرائيليين في قبرص أو غيرها.

وكانت صحيفة معاريف قد نقلت الإثنين عن موقع "الاندبندت" بالعربية، أن "مسؤولين لبنانيين رفيعين أبلغوا" إسرائيل" بواسطة جهة ثالثة أن بلادهم لن تكون قاعدة لرد إيراني من قبل حزب الله أو أيّ جهة أخرى في حال اندلعت حرب بين ايران والولايات المتحدة".

الموقع ادعى أيضاً أن الرئيس اللبناني ميشال عون "أبلغ جهات في" إسرائيل" عبر مبعوث خاص أنه فهم من حليفه حزب الله أنه لا يعتزم مهاجمة" إسرائيل" في حال كان يفترض به أن يرد على هجوم أميركي على إيران ربما داخل الخليج الفارسي".