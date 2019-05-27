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رقم الخبر: 254152 تاريخ النشر: أيار 27, 2019 الوقت: 19:06 الاقسام: عربيات  
قطر تتلقى دعوة لحضور القمة الخليجية الطارئة في مكة

قطر تتلقى دعوة لحضور القمة الخليجية الطارئة في مكة

قالت وزارة الخارجية القطرية في بيان، مساء الأحد، إن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني تلقى رسالة خطية من الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

وأفادت بأن الرسالة تضمنت دعوة للشيخ تميم لحضور القمة الطارئة لمجلس التعاون في مكة المكرمة يوم 30 مايو.

وأشارت الوزارة إلى أن الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، تسلم الرسالة خلال استقباله عبد اللطيف بن راشد الزياني، الأمين العام لمجلس التعاون، في الدوحة الاحد.

ودعا الملك السعودي، سلمان بن عبد العزيز، إلى عقد قمتين خليجية وعربية في مكة المكرمة، يوم 30 مايو، على خلفية الاعتداءات على محطتي ضخ للنفط في السعودية وسفن قرب سواحل الإمارات.

وأعلن مصدر مسؤول في وزارة الخارجية السعودية، أن الملك سلمان "يوجه الدعوة لأشقائه قادة دول مجلس التعاون وقادة الدول العربية، لعقد قمتين خليجية وعربية طارئة في مكة المكرمة يوم الخميس 30 مايو 2019، لبحث هذه الاعتداءات وتداعياتها على المنطقة".

هذا ومن المتوقع أن تستضيف السعودية قريبا 3 قمم، حيث من المفترض أن تعقد في مكة المكرمة القمة الإسلامية العادية، في العشر الأواخر من شهر رمضان، بمشاركة ملوك ورؤساء مختلف الدول الإسلامية الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، البالغ عددها 57 دولة، باستثناء سوريا المعلقة عضويتها.

 

 
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مصدر الخبر: الدوحة ـ وكالات
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