  • الإثنين ٢٢ رمضان ١٤٤٠
  • الإثنين , مايو 27, 2019
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 254151 تاريخ النشر: أيار 27, 2019 الوقت: 18:02 الاقسام: اقتصاد  
ايران تشارك بجناح في إكسبو دبي 2020

ايران تشارك بجناح في إكسبو دبي 2020

أكد منظمون أن إيران ستشارك في معرض إكسبو 2020 ،وستشيد جناحا خاصا بها.


وتوقع المنظمون في مقابلة إن دبي قد تجتذب 11 مليون زائر أجنبي إلى معرض إكسبو 2020، مما سيعطي دفعة كبيرة لقطاع السياحة في الإمارة.
وسيشكل الأجانب نحو 71 بالمئة من إجمالي عدد الزائرين المتوقع للمعرض الذي تستضيفه دبي، الوجهة الرائجة بالفعل والتي اجتذبت 15.9 مليون سائح في 2018.
يبدأ المعرض في أكتوبر تشرين الأول 2020 ويستمر ستة أشهر، ومن المتوقع بحسب دراسة مستقلة أجرتها شركة التدقيق والاستشارات المالية إرنست آند يونج أن يسهم بواقع 122.6 مليار درهم (33.4 مليار دولار) في اقتصاد الإمارات العربية المتحدة بين 2013 و2031.
وقال أحمد الخطيب الرئيس التنفيذي للتطوير والتسليم العقاري لرويترز إن أعمال البناء المرتبطة بإكسبو اكتملت بنسبة 67.5 بالمئة وإن جميع المشروعات الرئيسية في سبيلها للانتهاء بنهاية العام.
ومن بين 192 دولة مشاركة، تبني 81 دولة الأجنحة الخاصة بها وتستأجر 111 دولة أجنحة يشيدها إكسبو.
وقال سانجيف خوسلا نائب رئيس المبيعات والتسويق ”إكسبو هو، وبكل تأكيد فيما يخصنا، حدث غير سياسى.. إنه حدث عالمي، حدث للعالم. كان ذلك التزامنا حين قدمنا عرضنا وفزنا، أن ندعو العالم إليه ونحن ملتزمون بكلمتنا“.

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0636 sec