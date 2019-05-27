

وتوقع المنظمون في مقابلة إن دبي قد تجتذب 11 مليون زائر أجنبي إلى معرض إكسبو 2020، مما سيعطي دفعة كبيرة لقطاع السياحة في الإمارة.

وسيشكل الأجانب نحو 71 بالمئة من إجمالي عدد الزائرين المتوقع للمعرض الذي تستضيفه دبي، الوجهة الرائجة بالفعل والتي اجتذبت 15.9 مليون سائح في 2018.

يبدأ المعرض في أكتوبر تشرين الأول 2020 ويستمر ستة أشهر، ومن المتوقع بحسب دراسة مستقلة أجرتها شركة التدقيق والاستشارات المالية إرنست آند يونج أن يسهم بواقع 122.6 مليار درهم (33.4 مليار دولار) في اقتصاد الإمارات العربية المتحدة بين 2013 و2031.

وقال أحمد الخطيب الرئيس التنفيذي للتطوير والتسليم العقاري لرويترز إن أعمال البناء المرتبطة بإكسبو اكتملت بنسبة 67.5 بالمئة وإن جميع المشروعات الرئيسية في سبيلها للانتهاء بنهاية العام.

ومن بين 192 دولة مشاركة، تبني 81 دولة الأجنحة الخاصة بها وتستأجر 111 دولة أجنحة يشيدها إكسبو.

وقال سانجيف خوسلا نائب رئيس المبيعات والتسويق ”إكسبو هو، وبكل تأكيد فيما يخصنا، حدث غير سياسى.. إنه حدث عالمي، حدث للعالم. كان ذلك التزامنا حين قدمنا عرضنا وفزنا، أن ندعو العالم إليه ونحن ملتزمون بكلمتنا“.



