مراسم عزاء ذكرى إستشهاد الإمام علي (ع) بحضور قائد الثورة أقيمت مراسم عزاء في ذكرى استشهاد امير المؤمنين الامام علي بن ابي طالب عليه السلام اليوم الاثنين في حسينية الامام الخميني (رض) بحضور قائد الثورة الاسلامية آية الله السيد علي خامنئي .