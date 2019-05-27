|رقم الخبر: 254149
|تاريخ النشر: أيار 27, 2019
|الوقت: 18:00
|الاقسام: محليات
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مراسم عزاء ذكرى إستشهاد الإمام علي (ع) بحضور قائد الثورة
أقيمت مراسم عزاء في ذكرى استشهاد امير المؤمنين الامام علي بن ابي طالب عليه السلام اليوم الاثنين في حسينية الامام الخميني (رض) بحضور قائد الثورة الاسلامية آية الله السيد علي خامنئي .
وحضر مراسم العزاء، التي اقيمت بعد صلاة الظهر في حسينية الامام الخميني (رض) بطهران، حشد كبير من المواطنين.
وقرأت في المراسم أشعار المراثي ومصائب أهل البيت (ع) بهذه المناسبة.
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