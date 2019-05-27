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رقم الخبر: 254146 تاريخ النشر: أيار 27, 2019 الوقت: 17:56 الاقسام: محليات  
عراقجي من الكويت: ايران مستعده للحوار والتعاطي البناء مع دول المنطقة

عراقجي من الكويت: ايران مستعده للحوار والتعاطي البناء مع دول المنطقة

اعلن مساعد وزير الخارجية الايراني للشؤون السياسية عباس عراقجي ان ايران مستعدة للحوار والتعاطي البناء مع دول المنطقة.


والتقى عراقجي اليوم الاثنين في الكويت المحطة الثانية من جولته في المنطقة نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح خالد الحمد ال صباح وعقد جولة من المباحثات .
واشار عراقجي خلال اللقاء الى السياسة المبدئية للجمهورية الاسلامية الايرانية والقائمة على ارساء دعائم الاستقرار والسلام  في منطقة الخليج الفارسي المهمة وقال ان الامن مفهوم موحد لايقبل التفكيك ويشمل الحقلين السياسي والاقتصادي معا.
واكد عراقجي ان سياسة الحظر الاميركية في الحقيقة عرضت امن المنطقة باسرها للخطر وعلى دول المنطقة توخي الحذر ازاء هذا التهديد.
ولفت الى توجه المسؤولين الايرانيين ازاء التطورات الاقليمية وقال ان الحوار والتشاور مع دول المنطقة هي من اسس السياسة الخارجية لايران وعلى هذا الاساس فان الجمهورية الاسلامية الايرانية مستعدة من خلال ايجاد الاليات الاقليمية للدخول في حوار وتعاطي بناء مع هذه الدول.
بدوره رحب نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الكويتي بزيارة عراقجي وضمن اشارته الى الاوضاع الراهنة للمنطقة اكد على مواصلة المشاورات واللقاءات بين دول الجوار وضرورة الحوار وصولا الى تسوية الازمات .

 

 
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