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رقم الخبر: 254145 تاريخ النشر: أيار 27, 2019 الوقت: 17:55 الاقسام: محليات  
حزب الرفاه الموريتاني : افتعال المواجهة ضد سوريا وايران في سياق الضغط على المقاومة والمتهيد لصفقة القرن

حزب الرفاه الموريتاني : افتعال المواجهة ضد سوريا وايران في سياق الضغط على المقاومة والمتهيد لصفقة القرن

اكد حزب الرفاه الموريتاني ان "التمهيد لصفقة خيانة القرن يتم من خلال الضغط على المقاومة فى لبنان وفلسطين وافتعال مواجهة عدوانية مع ظهيريهما فى سوريا وإيران".


وأصدر الحزب الموريتاني بياناً في ذكرى "عيد المقاومة والتحرير" اكد فيه على وفوقه الدائم إلى جانب المقاومة وإيران فى مواجهة مختلف أساليب الابتزاز الموجهة إليها عقاباً على مواقفها الداعمة للمقاومة والرافضة لتصفية القضية الفلسطينية.
واضاف البيان : المقاومة سطرّت أروع آيات النصر ضد الشر فى فلسطين المحتلة وسوريا ولبنان والعراق فكسرت حاجز الخوف وتحدت الكبرياء والجبروت الأميركي الصهيوني؛ بحسب موقع الميادين الاخباري.
وهنأ حزب الرفاة الموريتاني في بيانه لبنان شعبا ومقاومة بمناسبة عيد المقاومة والتحرير؛ معلنا أن المقاومة "مكّنت من فرض معادلة الردع مع الكيان الصهيوني حتى غدت سيناريوهات المواجهة مع حزب الله مادة تدرس في المؤسسات الحربية الصهيونية، ومرغّت إلى جانب المقاومة فى فلسطين أنف العدو بالتراب".
وذكر البيان أن "حزب الرفاه يتابع بقلق واهتمام بالغين الأحداث المتسارعة الهادفة إلى القضاء على روح المقاومة بغية التمهيد لتصفية القضية الفلسطينية"؛ معربا عن إدانته الشديدة "لكل ما يحاك من سوء ومؤامرة ضدّ المقاومة في فلسطين ولبنان وضد المحور المقاوم بصفة عامة".


 

 
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