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رقم الخبر: 254144 تاريخ النشر: أيار 27, 2019 الوقت: 17:54 الاقسام: محليات  
محافظ كرمانشاه: حدود سومار تحظى باهمية كبيرة لايران والعراق

محافظ كرمانشاه: حدود سومار تحظى باهمية كبيرة لايران والعراق

اعلن محافظ كرمانشاه هوشنك بازوند ان حدود سومار تحظى باهمية كبيرة جدا للجانبين الايراني والعراقي وقد تم حاليا ايجاد بنى تحتية جيدة ومناسبة في هذه المنطقة الحدودية بين البلدين.


واعرب محافظ كرمانشاه خلال اجتماع عقده اليوم الاثنين بحضور محافظ ديالى عند منفذ خسروي الحدودي عن امله في ان يثمر اجتماع اليوم عن نتائج تخدم شعبي البلدين والجانبين الايراني والعراقي .
وقال محافظ كرمانشاه ان التواصل مع العراق يحظى باهمية لنا وان عقد هذا الاجتماع في ذكرى استشهاد الامام علي بن ابي طالب الذي يعد عطلة رسمية في البلاد دليل على اهمية هذا التواصل .
واشار الى الاتفاقات المتميزة الحاصلة خلال زيارة الرئيس الايراني حسن روحاني للعراق وقال ان احدى هذه الاتفاقات تنص على ايجاد 5 احياء حدودية مشتركة للبلدين وقد تم الحصول على ترخيص لبناء احد هذه الاحياء في مدينة قصر شيرين وتخصيص 300 هكتار لهذا الغرض.
وقال نحن مستعدون لبناء هذا الحي الحدودي في قصر شيرين بمشاركة محافظة ديالى والذي من شانه دعم التنمية الاقتصادية والصادرات وتعزيز العلاقات بين الجانبين .

 

 
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