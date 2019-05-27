واجرى ظريف امس الاحد مباحثات تفصيلية مع نظيره العراقي "محمد علي الحكيم"، وافصح عن نتائج هذه المباحثات للمراسلين العراقيين والاجانب خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده بعد هذا اللقاء.

واكد وزير الخارجية الايراني (خلال المؤتمر الصحفي)، ان طهران قدمت في وقت سابق اقتراحات عديدة لتوقيع معاهدة عدم الاعتداء مع دول منطقة الخليج الفارسي؛ مضيفا ان هذا الاقتراح لا يزال مطروحا على الطاولة.

وفي تصريح لمراسل "ارنا" من بغداد حول رسالة ايران الى المنطقة، قال ظريف : ان رسالتنا وخيارنا واضح، نحن نرغب في العيش بسلام وهدوء وتقدم؛ مضيفا انه خيار الجمهورية الاسلامية الايرانية الذي ينبغي ان ينعم به الجميع.

كما اجرى وزير الخارجية، امس، مباحثات مع رئيس تيار الحكمة الوطني السيد عمار الحكيم، ورئيس تحالف الفتح امين عام منظمة بدر هادي العامري، ورئيس تحالف الوطنية رئيس الوزراء العراقي الاسبق اياد علاوي.

وتجدر الاشارة الى ان زيارة وزير الخارجية الايراني الاخيرة الى العراق جاءت بالتزامن مع التصعيد والتوترات الناجمة عن التحركات الاستفزازية الامريكية في المنطقة ومساعي الاخيرة بالتعاون مع بعض الدول العربية الرامية الى اثارة الاجواء بشان "زيادة التهديدات والفلتان الامني" في العراق.





