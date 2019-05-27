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رقم الخبر: 254141 تاريخ النشر: أيار 27, 2019 الوقت: 17:41 الاقسام: محليات  
دعوة الرئيس الايراني للمشاركة بمنتدى الدول المصدرة للغاز

دعوة الرئيس الايراني للمشاركة بمنتدى الدول المصدرة للغاز

قدم وزير المعادن والموارد الطبيعية لغينيا الاستوائية، دعوة رسمية للرئيس الايراني حسن روحاني للمشاركة بفعاليات بمنتدى الدول المصدرة للغاز GECF الذي ستضيفه عاصمة بلاده "مالابو" في 26 نوفمبر/تشرين الثاني القادم.

جاء ذلك لدى استقبال وزير النفط الايراني بيجن زنكنة الاثنين في طهران، وزير المعادن والموارد الطبيعية لغينيا الاستوائية "غابريال نغوهيما"، حيث بحث الجانبان التعاون الثنائي وسياسات الدول الاعضاء بمنتدى الدول المصدر للغاز.

يشار الى أن المنتدى يضم 12 عضوا وهي ايران والجزائر ومصر وبوليفيا وغينيا الاستوائية وليبيا ونيجيريا وقطر وروسيا وترينيداد وتوباغو وفنزويلا والامارات، فيما تشارك بصفة مراقب كل من هولندا والنرويج والعراق وعمان والبيرو وآذربايجان وانغولا.

ويستخوذ اعضاء المنتدى على 44 بالمئة من انتاج الغاز العالمي و67 بالمئة من الاحتياطي في العالم و66 بالمئة من تجارة الغاز الطبيعي المسال.

 

 

 
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