في نبرة تراجعية، أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن واشنطن لا ترغب بتغيير النظام في الجمهورية الإسلامية في إيران، ولا تريد إلحاق الأذى بطهران، مرحًبا بوساطة يابانية بين البلدين، وذلك عقب أسابيع من التصعيد الأميركي في المواقف تجاه إيران، والتلويج بالخيار العسكري، ونشر واشنطن قوات عسكرية إضافية في الشرق الأوسط.

وخلال مؤتمر صحفي عقده مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي في طوكيو، رجح ترامب أن يكون لدى طهران رغبة في عقد صفقة جديدة، وأضاف:"سنبرم إتفاقا" مع طهران.

وقال ترامب: إنه يرغب في التحدث إلى قادة إيران إذا كانت لديهم رغبة في ذلك، وأضاف: "لا أحد يريد رؤية فظاعات تحدث، وخصوصا أنا".

وأشار ترامب إلى إمكانية قيام آبي بدور في حل الأزمة الحالية مع طهران بالنظر إلى علاقاته الجيدة مع القادة الإيرانيين، مضيفًا: "سنرى ما الذي سيحدث.. وقد حدثني آبي عن هذا من قبل وأعتقد أنه إذا كانت إيران تود التحدث أنا كذلك أرغب في ذلك، ونعلم فعلاً أن رئيس الوزراء مقرب جدًا من القيادة الإيرانية".

وكان ترامب أعلن يوم الجمعة الماضي أنّه أمر بإرسال 1500 جندي إضافي إلى الشرق الأوسط، في قرار يأتي في غمرة التوتر المتزايد حدة مع إيران.

وجاء الاعلان في وقت تشهد فيه العلاقات المتوترة أصلا بين واشنطن وطهران تصعيدا منذ مطلع الشهر الحالي، بعد أن علقت الأخيرة بعض التزاماتها بموجب إتفاق حول برنامجها النووي أبرم عام 2015 بعد عام على انسحاب واشنطن منه، في حين شددت إدارة ترامب عقوباتها على الاقتصاد الإيراني.

وكان ترامب قد حذر إيران في وقت سابق من مغبة توجيه أي تهديد إلى الولايات المتحدة، وقال في تغريدة في الأسبوع الماضي:"إذا كانت إيران تريد أن تحارب فستكون هذه نهايتها الرسمية، وأضاف موجهًا كلامه للمسؤولين الإيرانيين "إياكم وتهديد الولايات المتحدة مرة أخرى".

هذا وتناول المسؤول السابق في وكالة الإستخبارات المركزية الأميركية الـCIA بول بيلار في مقالة نشرت على موقع "لوبيلوغ" تأثير العامل الديني على السياسة الأميركية حيال الشرق الأوسط.

وفي هذا السياق، قال الكاتب إن "الانحياز الأميركي لصالح الكيان الصهيوني يعود للعديد من الجذور، من بينها المعتقدات الدينية لسياسيين أميركيين".

كما سمى الكاتب تحديدًا وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، وأشار إلى أنه يحمل الكثير من المعتقدات التي يحملها مسيحيون إنجيليون كتلك التي تتعلق بانتصار كيان العدو لتحقيق نبوءات دينية.

غير أن الكاتب شدد على أن السياسة التي تخدم المصالح الأميركية هي التي تسعى إلى حل عادل للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني، واعتبر أن السياسة المتّبعة حاليًا والتي تحمل معها دافعًا دينيًا إنما تقوض هذه المصالح.

وأضاف الكاتب: أن الانحياز الديني في إدارة ترامب يتجلى بأشكال أخرى مثل حظر السفر على المسلمين، وعاد وأكد أن مثل هذه السياسات تضر بالمصالح القومية الأميركية.