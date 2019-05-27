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رقم الخبر: 254138 تاريخ النشر: أيار 27, 2019 الوقت: 17:14 الاقسام: اقتصاد  
الشركات الايرانية تسجّل مشاركة واسعة في معارض أرمينية

الشركات الايرانية تسجّل مشاركة واسعة في معارض أرمينية

نوّه المستشار التجاري الايراني لدى أرمينيا، محسن رحيمي، بالمشاركة الواسعة التي سجلتها الشركات الايرانية في المعارض التجارية التي استضافتها يريفان خلال الشهر الماضي؛ مؤكداً ان ذلك يشير الى رغبة رجال الأعمال الايرانيين في تعزيز تواجدهم لدى الأسواق الأرمينية.

وأضاف رحيمي: ان تواجد شركات السياحة والمقاولات الايرانية في معرضي "السياحة" و"الإنشاءات والديكور الداخلي" وأيضاً مشاركة 44 شركة ايرانية ناشطة في مجالات إنتاج الأغذية والنقل وصناعة السيارات والدراجات النارية والقطع الكهربائية والمنتجات البتروكيمياوية، في معرض أوراسيا للماركات الخصوصية بمدينة يريفان، شكل جميع ذلك فرصاً مناسبة لتعزيز العلاقات والتعاون مع التجار والمواطنين الأرمن والترويج للطاقات الصناعية والصادرات في ايران.

ولفت المستشار التجاري الايراني في يريفان الى توقيع عشرات الاتفاقيات التجارية الجديدة بين الشركات الايرانية ونظيراتها الأرمينية، بوصفها من أولى نتائج المشاركة في معارض أرمينيا التجارية.

وقال رحيمي: انه وفقاً للإحصائيات المعلنة من قبل جمارك أرمينيا، فقد سجل التبادل التجاري بين طهران ويريفان نمواً بنسبة 50 بالمئة خلال العام الماضي؛ مضيفاً: انه رغم تراجع استيراد أرمينيا من بلدان العالم خلال الأشهر الثلاثة الأولى للعام ۲۰۱۹؛ لكن حجم استيراد هذا البلد للسلع الايرانية شهد نمواً بنسبة ۳۷ بالمئة خلال هذه الفترة مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي.

 

 
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