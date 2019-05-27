إفتتح يوم الأحد في مدينة (جينغ داو) الصينية المعرض الدولي للتجارة والاستثمار لدول منظمة شنغهاي للتعاون وبحضور جميع أعضائها الثمانية عشرة الدائمين والمراقبين ومنها الجمهورية الاسلامية الايرانية .

وتشارك ايران في المعرض بالتعاون مع سفارة الجمهورية الاسلامية في بكين وغرفة التجارة المشتركة بين البلدين، حيث تقوم 15 شركة ايرانية بعرض منتجاتها في مجال الصناعات اليدوية والمواد الغذائية والسجاد ولوحاته، وكذلك الأعشاب الطبية.

وتعتبر منظمة شنغهاي للتعاون منظمة دولية تم تأسيسها في العام ۲۰۰۱ وتضم في تشكيلتها كل من الصين وروسيا والهند وباكستان وكازاخستان وقرقيزيا وطاجيكستان وأوزبكستان كأعضاء دائمين وكل من الجمهورية الاسلامية الايرانية وأفغانستان ومنغوليا وروسيا البيضاء كأعضاء مراقبين.