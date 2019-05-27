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رقم الخبر: 254136 تاريخ النشر: أيار 27, 2019 الوقت: 17:09 الاقسام: دوليات  
مجهولون يغتالون مستشار رئيس وزراء أفغانستان بولاية قندوز

مجهولون يغتالون مستشار رئيس وزراء أفغانستان بولاية قندوز

ذكرت السلطات الافغانية يوم أمس الاثنين، أن "نور محمد عرب" مستشار رئيس وزراء أفغانستان لقي مصرعه على يد مسلحين مجهولين في ولاية قندوز شمالي البلاد.

ونقلت قناة "اريانا" التلفزيونية المحلية عن مسؤولين في المنطقة، أن الحادث وقع يوم الأحد، إذ أطلق مجهولون النار عليه فأردوه قتيلا، وأصابوا أحد مرافقيه بجروح.

ولم تورد القناة أي تفاصيل أخرى، كما لم تعلن أي من الجماعات المسلحة الناشطة في أفغانستان بما فيها "طالبان" مسؤوليتها عن الحادث.

وتشير الأمم المتحدة إلى مقتل ما يقارب الـ4 آلاف مدني في أفغانستان عام 2018، وإصابة 7 آلاف آخرين بجروح، فيما اعتبر العام الماضي الأكثر دموية بالنسبة للمدنيين على مدى سنوات الحرب في أفغانستان.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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