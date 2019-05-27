أعلن رئيس غرفة التجارة والصناعة والتعدين والزراعة الإيرانية، غلام حسين شافعي، إنه تم مؤخراً إجراء مباحثات مع الجانب الأوزبكي حول تسيير رحلات طيران مباشرة بين طهران وطاشقند.

وأضاف شافعي، الأحد، ان واحدة من شركات الخطوط الجوية الإيرانية، أعلنت في وقت سابق عن إستعدادها لتوفير بعض هذه الرحلات. ونوه الى الطاقات الهائلة التي يتوفر عليها البلدان لتعزيز العلاقات الثنائية في مجال النقل وترانزيت السلع؛ مؤكداً ضرورة تعزيز الإستفادة من هذه الطاقات الكامنة.

ولفت رئيس غرفة التجارة الإيرانية الى أن الكثير من المشاكل التي تعترض مجال النقل السككي بين إيران وأوزبكستان تعود الى حد كبير لدول أخرى، قائلاً: ان تسوية هذه القضايا يتطلب تعزيز التنسيق الإقليمي بهدف تحقيق الإستفادة القصوى من الطاقات المتوفرة لدى بلدان المنطقة.

كما أشار شافعي الى تشكيل لجنة تجارية مشتركة بين إيران وأوزبكستان في غرفة التجارة والصناعة والتعدين والزراعة الإيرانية؛ داعياً السفير الأوزبكي في طهران لتوفير أرضية ملائمة من أجل تشكيل لجنة مماثلة في غرفة أوزبكستان للتجارة.

من جانبه، أشار السفير الأوزبكي في طهران، بهادر عبدالله ييف، الى الطاقات الهائلة المتوفرة لدى إيران وأوزبكستان في مجال ترانزيت السلع وتسهيل وصول إيران الى مختلف الطرق خاصة طرق المياه الحرة بوصفها واحدة من الطاقات الكامنة لتعزيز ترانزيت السلع بين البلدين.

وأشار عبدالله ييف الى المباحثات التي أجراها رئيس غرفة التجارة الأوزبكي مع مساعدي رئيس غرفة التجارة الإيرانية خلال زيارته الى طهران في العام الماضي، حيث تقرر إنشاء لجنة تنسيق مشتركة بين البلدين في غرفة التجارة الأوزبكية؛ معرباً عن أمله في أن يتم خلال العام الحالي إنشاء هذه اللجنة والتي تعد خطوة بناءة لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.