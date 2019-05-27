توج الزمالك المصري بطلا لكأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم لأول مرة في تاريخه يوم الأحد بعد فوزه 5-3 على نهضة بركان المغربي بركلات الترجيح بعد التعادل 1-1 في النتيجة الإجمالية.

وفاز الزمالك 1-صفر في لقاء الإياب في الإسكندرية ليعادل النتيجة الإجمالية بعد خسارته ذهابا في المغرب بالنتيجة ذاتها الأسبوع الماضي.

وأحرز المدافع محمود علاء الهدف الوحيد في مباراة الإياب في الدقيقة 55 من ركلة جزاء احتسبها الحكم الإثيوبي باملاك تسيما ويسا بعد مراجعة حكم الفيديو المساعد بسبب لمسة يد.

ولعبت التكنولوجيا دورا مرة أخرى في الدقيقة الأخيرة عندما طُرد عمر النمساوي لاعب وسط نهضة بركان بعد استشارة حكم الفيديو المساعد بعد ضربة بدون كرة في وجه محمود عبد المنعم ”كهربا“ جناح الزمالك.

وحقق الزمالك أول لقب قاري كبير منذ فوزه بلقبه الخامس والأخير في دوري أبطال أفريقيا عام 2002.

وقال أيمن عبد العزيز مساعد مدرب الزمالك ”أهدي البطولة الأفريقية لجماهير الزمالك العظيمة التي ساندتنا“.

وأضاف في مقابلة تلفزيونية ”الحمد لله، كان اللاعبون على قدر المسؤولية رغم الضغوط وتوالي المباريات إلا أنهم نجحوا في تحقيق بطولة مهمة للغاية“.