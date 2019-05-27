اعتبر روجر فيدرر نفسه ”غير مرشح“ لإحراز اللقب وقال إنه لا يود أن يضع توقعات عالية على نفسه مع عودته إلى بطولة فرنسا المفتوحة للتنس بعد غياب أربع سنوات على الأراضي الرملية.

وفاز فيدرر، الذي كان قد خاض مباراته الأخيرة في رولان جاروس عام 2015، على الإيطالي لورينتسو سونيجو 6-2 و6-4 و6-2 يوم الأحد في أول مباراة على الأراضي الرملية في باريس ليصعد إلى الدور الثاني.

وفيدرر هو المصنف الثالث خلف رفائيل نادال ونوفاك ديوكوفيتش لكنه يأتي خامسا في المراهنات على إحراز اللقب في ظل وجود توقعات أعلى أيضا من النمساوي دومينيك تيم واليوناني ستيفانوس تيتيباس.

وقال فيدرر للصحفيين يوم الأحد ”من الجيد أن أكون غير مرشح. هذا ما أشعر به في كافة الأحوال. هذا ليس استعراضا أقدمه. هذه هي الحقيقة.