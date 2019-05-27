  • الإثنين ٢٢ رمضان ١٤٤٠
  • الإثنين , مايو 27, 2019
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 254130 تاريخ النشر: أيار 27, 2019 الوقت: 17:00 الاقسام: رياضة  
فيدرر يستمتع بأن يكون "غير مرشح" مع العودة إلى رولان جاروس

فيدرر يستمتع بأن يكون "غير مرشح" مع العودة إلى رولان جاروس

اعتبر روجر فيدرر نفسه ”غير مرشح“ لإحراز اللقب وقال إنه لا يود أن يضع توقعات عالية على نفسه مع عودته إلى بطولة فرنسا المفتوحة للتنس بعد غياب أربع سنوات على الأراضي الرملية.

وفاز فيدرر، الذي كان قد خاض مباراته الأخيرة في رولان جاروس عام 2015، على الإيطالي لورينتسو سونيجو 6-2 و6-4 و6-2 يوم الأحد في أول مباراة على الأراضي الرملية في باريس ليصعد إلى الدور الثاني.

وفيدرر هو المصنف الثالث خلف رفائيل نادال ونوفاك ديوكوفيتش لكنه يأتي خامسا في المراهنات على إحراز اللقب في ظل وجود توقعات أعلى أيضا من النمساوي دومينيك تيم واليوناني ستيفانوس تيتيباس.

وقال فيدرر للصحفيين يوم الأحد ”من الجيد أن أكون غير مرشح. هذا ما أشعر به في كافة الأحوال. هذا ليس استعراضا أقدمه. هذه هي الحقيقة.

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: رويترز
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 7/0045 sec