استطاع أتلانتا تحقيق ما لم تتمكن أندية عريقة ولها باع طويل في الدوري الإيطالي من حجز مكان مؤهل لدوري أبطال أوروبا من الدوري الإيطالي خلال الموسم الحالي ، ليتفوق على ميلان بتاريخه العريق ، وروما ولاتسيو بإمكانياتهما الأفضل ، وقدراتهما على الوصول كما ظهر في المواسم الماضية.

ونال أتلانتا القادم من مدينة بيرجامو الإيطالية إعجاب الكثيرين ، وأصبح إسماً على علم في الوقت الحالي ، بقيادة مدربه الحكيم والخبير جيان بييرو جاسبيريني.

التعامل مع الميركاتو

واستطاع النادي في صيف عام 2017 جني مبلغ 87.5 مليون يورو من بيع اللاعبين ، بينما قام بدفع 52 مليون يورو للتوقيع مع لاعبين جدد ، وفي صيف 2018 دفع 18 مليون يورو ، ودفع 50 مليون يورو ، ليكون صافي الربح من الميركاتو في موسمين ثلاثة ملايين يورو تقريباً.

وقام أتلانتا بالتخلي عن جاليارديني وفرانك كيسيه وأندريا كونتي وأخرين خلال هذه الفترة ، مقابل ضم لاعبين أمثال جوسيب إيلشيتش ودوفان زاباتا ، بجانب أسماء أخرى رفعت قوة التشكيلة الأساسية ودكة البدلاء.

وقام ميلان في صيف عام 2017 بالتوقيع مع 11 لاعباً مقابل 200 مليون يورو ، قبل دفع 70 مليون يورو للاعبين قبل أشهر ، في حين ابرم روما أكثر من 12 صفقة في بداية الموسم .. ورغم ذلك تفوق أتلانتا عليهما.

جاسبيريني السر

كان جاسبيريني السر وراء نجاح أتلانتا ، حيث استطاع المدرب الإيطالي دمج اللاعبين بخطته الشهيرة 3-5-2 بأفضل شكل ، وتمكن من إخراج أفضل من لدى لاعبيه.

ولم يتأثر أتلانتا برحيل لاعبين مثل كيسيه وكونتي وجاليارديني وكالدارا في المواسم الماضية ، وتمكنت الإدارة والمدرب من جلب لاعبين استطاعوا تقديم مستوى رائع ، وقادوا الفريق نحو دوري أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخ النادي.