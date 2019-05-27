|رقم الخبر: 254129
|تاريخ النشر: أيار 27, 2019
|الوقت: 17:00
|الاقسام: رياضة
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قصة من الكالتشيو .. أتلانتا معجزة إيطاليا
استطاع أتلانتا تحقيق ما لم تتمكن أندية عريقة ولها باع طويل في الدوري الإيطالي من حجز مكان مؤهل لدوري أبطال أوروبا من الدوري الإيطالي خلال الموسم الحالي ، ليتفوق على ميلان بتاريخه العريق ، وروما ولاتسيو بإمكانياتهما الأفضل ، وقدراتهما على الوصول كما ظهر في المواسم الماضية.
ونال أتلانتا القادم من مدينة بيرجامو الإيطالية إعجاب الكثيرين ، وأصبح إسماً على علم في الوقت الحالي ، بقيادة مدربه الحكيم والخبير جيان بييرو جاسبيريني.
التعامل مع الميركاتو
واستطاع النادي في صيف عام 2017 جني مبلغ 87.5 مليون يورو من بيع اللاعبين ، بينما قام بدفع 52 مليون يورو للتوقيع مع لاعبين جدد ، وفي صيف 2018 دفع 18 مليون يورو ، ودفع 50 مليون يورو ، ليكون صافي الربح من الميركاتو في موسمين ثلاثة ملايين يورو تقريباً.
وقام أتلانتا بالتخلي عن جاليارديني وفرانك كيسيه وأندريا كونتي وأخرين خلال هذه الفترة ، مقابل ضم لاعبين أمثال جوسيب إيلشيتش ودوفان زاباتا ، بجانب أسماء أخرى رفعت قوة التشكيلة الأساسية ودكة البدلاء.
وقام ميلان في صيف عام 2017 بالتوقيع مع 11 لاعباً مقابل 200 مليون يورو ، قبل دفع 70 مليون يورو للاعبين قبل أشهر ، في حين ابرم روما أكثر من 12 صفقة في بداية الموسم .. ورغم ذلك تفوق أتلانتا عليهما.
جاسبيريني السر
كان جاسبيريني السر وراء نجاح أتلانتا ، حيث استطاع المدرب الإيطالي دمج اللاعبين بخطته الشهيرة 3-5-2 بأفضل شكل ، وتمكن من إخراج أفضل من لدى لاعبيه.
ولم يتأثر أتلانتا برحيل لاعبين مثل كيسيه وكونتي وجاليارديني وكالدارا في المواسم الماضية ، وتمكنت الإدارة والمدرب من جلب لاعبين استطاعوا تقديم مستوى رائع ، وقادوا الفريق نحو دوري أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخ النادي.
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