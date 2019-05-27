وأثار المدرب الألماني توماس توخيل الجدل في الأيام الماضية بقوله أنه غير متأكد من بقاء بعض لاعبي باريس سان جيرمان الموسم القادم ، إلا أنه يرغب في بقاء الجميع ، وهذا الكلام أثار جدلاً وتم ربطه بالثنائي كيليان مبابي ونيمار بسبب مشاكل النادي مع قانون اللعب المالي النظيف.

وقيل خلال البرنامج التلفزيوني “تيلي فوت” أن نيمار يريد البقاء في بار يس سان جيرمان الموسم القادم ، ولا يوجد لديه نية للرحيل ، السبب الرئيسي في ذلك يعود لرغبته في سد الدين بسبب غيابه لعامين متتاليين عن المراحل الحاسمة من دوري أبطال أوروبا للإصابات ، لذلك يرغب في إظهار أفضل ما لديه في مرة واحدة تذكر للأبد.

ويستهدف نيمار قيادة سان جيرمان للمنافسة على لقب دوري أبطال أوروبا الموسم القادم.