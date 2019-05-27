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رقم الخبر: 254128 تاريخ النشر: أيار 27, 2019 الوقت: 17:01 الاقسام: رياضة  
برنامج فرنسي يحبط ريال مدريد: نيمار لن يرحل

برنامج فرنسي يحبط ريال مدريد: نيمار لن يرحل

حطم برنامج تلفزيوني فرنسي شهير آمال جماهير ريال مدريد برؤية النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا في تشكيلة فريقها ، بتأكيده على بقاء اللاعب في صفوف باريس سان جيرمان الموسم القادم.

وأثار المدرب الألماني توماس توخيل الجدل في الأيام الماضية بقوله أنه غير متأكد من بقاء بعض لاعبي باريس سان جيرمان الموسم القادم ، إلا أنه يرغب في بقاء الجميع ، وهذا الكلام أثار جدلاً وتم ربطه بالثنائي كيليان مبابي ونيمار بسبب مشاكل النادي مع قانون اللعب المالي النظيف.
وقيل خلال البرنامج التلفزيوني “تيلي فوت” أن نيمار يريد البقاء في بار يس سان جيرمان الموسم القادم ، ولا يوجد لديه نية للرحيل ، السبب الرئيسي في ذلك يعود لرغبته في سد الدين بسبب غيابه لعامين متتاليين عن المراحل الحاسمة من دوري أبطال أوروبا للإصابات ، لذلك يرغب في إظهار أفضل ما لديه في مرة واحدة تذكر للأبد.
ويستهدف نيمار قيادة سان جيرمان للمنافسة على لقب دوري أبطال أوروبا الموسم القادم.

 
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مصدر الخبر: سبورت 360
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