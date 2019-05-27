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رقم الخبر: 254126 تاريخ النشر: أيار 27, 2019 الوقت: 15:23 الاقسام: عربيات  
إعلان نجاح الخطة الأمنية الخاصة بذكرى استشهاد الإمام علي (ع)

إعلان نجاح الخطة الأمنية الخاصة بذكرى استشهاد الإمام علي (ع)

أعلنت قيادة عمليات الفرات الاوسط، نجاح خطة حماية الزوار القاصدين محافظة النجف الاشرف لأحياء ذكرى استشهاد الإمام علي (ع) وليالي القدر المباركة دون أي خرق أو حادث يذكر.

وكانت قيادة عمليات الفرات الأوسط ومن خلال كل القطعات التي بامرتها قد أعدت خطة متكاملة خاصة بمناسبات شهر رمضان المبارك في محافظتي النجف الاشرف وكربلاء المقدسة اشترك بها منتسبو الأجهزة الأمنية لوزارتي الدفاع والداخلية وقطعات الحشد الشعبي والأسلحة الساندة والصنوف المختلفة لتأمين الحماية اللازمة للزائرين القادمين من داخل وخارج العراق عبر المطارات والمنافذ الحدودية.

وتم نشر دوريات متحركة وثابتة ونقاط تفتيش وانتشار الاجهزة الامنية في القاضية والنواحي لتأمين الحدود الإدارية والمنافذ والسيطرات وتسهيل وصول الزائرين وتوفير الخدمات اللازمة لهم وحمايتهم وكان هناك تدفق لأعداد كبيرة جدا من الزائرين الوافدين إلى محافظة النجف الاشرف خلال الأيام الثلاثة الماضية منهم عرب وأجانب.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق / وكالات
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