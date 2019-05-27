ان الثورة الاسلامية في ايران احدثت تغييرا جذريا في طبيعة الصراع ضد القوى الاستعمارية والصهيونية العالمية، بحيث يمكن القول بأن انتصار ثورة ايران الإسلامية منعطف تاريخي ومرحلة تاريخية في مجال المقاومة ضد الاستكبار.

ان المقاومة ضد الصهاينة بعد انتصار الثورة الاسلامية في ايران، دخلت في مسار جديد وأخذت طابعا اسلاميا. صحيح أنه وبعد احتلال ارض فلسطين من قبل المجموعات الصهيونية المدعومة من قبل بريطانيا، كانت المجموعات الدينية من اوائل المجموعات التي تصدت للصهاينة، لكن بعد انتصار الثورة الاسلامية في ايران أخذ الصراع ضد الصهاينة طابعا اسلاميا.

ان الشيخ عزالدين القسام الملقب بشيخ المجاهدين في فلسطين، هو أول من أسس حركة اسلامية جهادية في العشرينيات والثلاثينيات من القرن الماضي.

وبعد اقامة اسرائيل عام 1948، بدأت الحركات الفلسطينية المتأثرة بالفكرة الشيوعية، محاربة الصهاينة وكانت أول حركات مقاومة تتصدى للمحتلين. لكنها وبعد مرور ثلاثة عقود من النضال، تراجعت عن المقاومة ومواجهة المحتلين وخضعت لواقع الأمر وذلك بسبب تأثرها وعلاقاتها ببعض الحكومات العربية التي تعارض نهج المقاومة.

ان انتصار الثورة الاسلامية في ايران بقيادة الإمام الخميني (رض)، غيّر موازين القوى في المنطقة،وأدى الى احياء الثورة وحركة النضال الفلسطينية من جديد.

ان الثورة الاسلامية والمقاومة الثورية مبنية على ركائز وأسس ومقومات أساسية نذكرها فيما يلي:

1- العمل بالفريضة دون النظر الى النتائج التي سيؤدي اليها هذا العمل، وذلك بناء على مبدأ (إننا مكلّفون بأداء الفريضة وليس النتيجة).

2- الشهادة هي مفتاح النجاح وتحقيق النصر النهائي، وأن مكتب الشهادة لا يقبل الخضوع للظلم، والتزام الصمت أمام الأعداء لا يجلب لنا سوى مزيد من الضعف والذلة.

3- الرجوع الى النفس واستيقاظ الضمير وترسيخ الروح الثورية والاعتماد على الطاقات الذاتية.

4- دعوة الشعوب الإسلامية للإنضمام الى صفوف المقاومة.

5- الإعتماد على القادة والعلماء والاعتماد على القوة النابعة من توجيهاتهم، وبالتالي اعطاء الأفضيلة للقائد الشجاع.

الجدير بالذكر أن هذه الركائز الأسس والمقومات الأساسية كانت حاضرة خلال الحرب الايرانية العراقية المفروضة على ايران والتي استمرت 8 سنوات. ان هذه الروح الثورية للشعب الايراني أثرت على شعوب المنطقة خاصة الشعب الفلسطيني وأثرت بشكل مباشر على مسيرة نضاله ومقاومته.

ان اندلاع الإنتفاضة الأولى 10 سنوات بعد انتصار الثورة الإسلامية في ايران، يعتبر دليلا واضحا على تأثير الثورة الإسلامية على الشعب الفلسطيني ومقاومته.

ان بعد انتصار الثورة الاسلامية شهدت الساحة الفلسطينية تأسيس حركات مقاومة كحركة الجهاد الاسلامي وحركة حماس، وبدأت نضالها ضد الصهاينة المحتلين. ان هذه الحركات، وخلافا للحركات الأخرى، اعتمدت على الشعب واكتسبت شرعيتها من ابناء الشعب الفلسطيني، حيث كانت تقودها شخصيات دينية ذات شعبية كالشيخ احمد ياسين. وبعد ذلك اختار الشعب الفلسطيني خيار المقاومة، حيث اعتبر التمسك بهذا الخيار بالنسبة لأبناء هذا الشعب فريضة واجبة، لذلك رأينا هذا الشعب وسع نطاق مقاومته واستمر في نضاله ضد المعتدين. إن الشعب الفلسطيني اختار العمليات الإستشهادية الفردية كسلاح فعال خاصة بعد الانتفاضة الفلسطينية الثانية أو انتفاضة الأقصى.

ان هذه العمليات أحدثت نقلة نوعية في طبيعة الصراع حيث جعلت الصهاينة يشعرون بانعدام الأمن في كافة الأراضي الفلسطينية.

ولجأت بعض الحركات اليسارية كحركة فتح الى الاعتماد على هذا النوع من العمليات،ويمكن القول بأن اكثر منفذي تلك العمليات التي نفذت خلال انتفاضة الأقصى، ينتمون الى حركة فتح.

وبالتالي يمكن القول بأن الشعب الفلسطيني رغم قلة الإمكانات تمكن من الصمود أمام الأعداءوذلك عن طريق الإعتماد على الطاقات الذاتية.