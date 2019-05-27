أعلنت العلاقات العامة بمهرجان أفلام المدينة وصول أكثر من 4000 عمل سينمائي من 114 دولة للمشاركة في الدورة السابعة من المهرجان.

يقام في الفترة من 17 إلى 22 يوليو

وأكدت أن 4240 عملاً سينمائياً بما فيها الأفلام السينمائية وأفلام الفيديو والمسلسلات والأفلام القصيرة والروائية نصف الطويلة والوثائقية والأنيميشن والمواد الترويجية من 114 دولة قد تم توثيقها في أمانة الدورة السابعة من المهرجان.

وتصدرت الوثائقيات الأعمال الواصلة إلى القسم الدولي بالمهرجان، فيما كان للأعمال القصيرة ونصف الطويلة الحظ الأوفر بالنسبة للأعمال الإيرانية.

وبعد إيران كانت أكثر الأعمال المشاركة لكل من بلدان الهند وأميركا وإسبانيا والبرازيل وفرنسا وإيطاليا وتركيا وروسيا وبريطانيا وألمانيا.

ومع انقضاء مهلة الترشيح بدأت 9 مجموعات تحكيمية تضم كل مجموعة 3 إلى 5 حكام دراسة الأعمال الواصلة، وذلك في 9 أقسام هي القسم الدولي، والوثائقيات، والروائيات القصيرة ونصف الطويلة، والأنيميشن، والمسلسلات، وأفلام الفيديو، والأفلام الروائية الطويلة، والمواد الترويجية، والإعلام عن سينما إيران وسينما الحارات.

وتقام الدورة السابعة من مهرجان أفلام المدينة برعاية مؤسسة «تصوير شهر» بأمانة هاشم ميرزاخاني في الفترة 17 إلى 22 يوليو في العاصمة الإيرانية طهران.