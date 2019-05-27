فاز الفيلم الإيراني القصير بعنوان «المرهم» للمخرج سبحان ميناوي بجائزة أفضل إخراج من الدورة العاشرة من مهرجان الأفلام الباثولوجية (CINEMA PATOLOGICO) في إيطاليا.

وأعلنت جمعية سينما الشباب الإيرانيين ان هذا الفيلم من سيناريو المخرج وإنتاج الجمعية تم عرضه خلال هذا الحدث الفني (CINEMA PATOLOGICO2019) الذي أقيم من السابع عشر حتى التاسع عشر من مايو / أيار الجاري في العاصمة الإيطالية روما حيث لاقى ترحيب الجمهور وإشادة النقاد الإيطاليين.

ويروي فيلم «المرهم» من تمثيل مرصاد أفروزيان فر وتصوير كيوان حمزة ، قصة طفل يزاول لعبة ويحقق هدفا معينا عبر تلك اللعبة ...

وقد نجح الفيلم قبل سفره إلى روما، في مهرجان «برنا» الإقليمي في محافظة سمنان الإيرانية ومهرجان «مولر بلاك» الأسترالي ومهرجان «ليفت أوف جلوبال» العالمي بالولايات المتحدة الأمريكية.